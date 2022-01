Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - YouTube est la dernière entreprise à sauter dans le train NFT.

Dans une récente lettre aux créateurs de vidéos sur les priorités de YouTube pour la nouvelle année, la PDG Susan Wojcicki a suggéré que la société envisageait de laisser ses créateurs bénéficier des objets de collection numériques. La lettre se lit comme suit : "Nous nous concentrons toujours sur l'expansion de l'écosystème YouTube pour aider les créateurs à capitaliser sur les technologies émergentes, y compris des choses comme les NFT, tout en continuant à renforcer et à améliorer les expériences des créateurs et des fans sur YouTube".

La lettre détaille essentiellement les projets de YouTube d'investir dans les jeux et les achats, ainsi que la manière dont il prévoit de soutenir les créateurs. Wojcicki a noté que YouTube explore Web3 "comme source d'inspiration" - y compris les opportunités dans la crypto, les organisations autonomes décentralisées (DAO) et les NFT.

Bien que la PDG n'ait pas précisé comment YouTube pourrait intégrer les NFT dans sa plate-forme ou à quoi cela pourrait ressembler, elle a suggéré que la technologie pourrait être une nouvelle source de revenus pour les créateurs de vidéos. "L'année écoulée dans le monde de la crypto, des jetons non fongibles (NFT) et même des organisations autonomes décentralisées (DAO) a mis en évidence une opportunité auparavant inimaginable de développer la connexion entre les créateurs et leurs fans", a-t-elle écrit.

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.

Gardez à l'esprit que certaines vidéos YouTube ont déjà été transformées en NFT. La vidéo " Charlie Bit My Finger ", par exemple, s'est vendue en mai dernier en tant que NFT pour 760 999 $.

Écrit par Maggie Tillman.