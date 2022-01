Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Meet a introduit des sous-titres traduits en direct pour les appels vidéo.

Google a commencé à tester la fonctionnalité l'année dernière. Il fonctionne sur le Web ou depuis un mobile, mais il ne peut traduire que l'anglais vers le français, l'allemand, le portugais et l'espagnol. Pourtant, c'est une étape vers des appels vidéo plus inclusifs, car cela supprime toutes les barrières potentielles de maîtrise de la langue.

On peut imaginer qu'il soit utile dans les réunions à mains nues ou de formation, ainsi que dans le cadre de l'éducation, mais aussi uniquement lors d'appels en tête-à-tête avec des amis.

Pour commencer à utiliser les sous-titres traduits en direct dans Google Meet, vous devez d'abord activer les sous-titres dans les paramètres, puis le définir sur l'anglais et activer les sous-titres traduits. Vous pouvez choisir parmi l'une des quatre options linguistiques traduites.

Sur votre ordinateur, ouvrez Google Meet. À partir d'une réunion, cliquez sur Plus d'options > Paramètres > Sous-titres. Activez "Sous-titres" et définissez la langue sur l'anglais. Activez "Sous-titres traduits". Sélectionnez une langue : français, allemand, portugais et espagnol.

Remarque : Pour plus d'informations, consultez la page d'aide de Google Meet.

Toute personne utilisant Google Meet peut utiliser les sous-titres standards, mais les sous-titres traduits en direct ne sont actuellement disponibles que pour les éditions Workspace suivantes : Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade et Education Plus.

Il se déploie progressivement, cela peut donc prendre quelques semaines avant de le voir.

Écrit par Maggie Tillman.