Lapplication Gmail reçoit des appels audio et vidéo

(Pocket-lint) - Google déploie les appels vocaux et vidéo vers Google Chat dans lapplication Gmail sur iOS et Android à partir de cette semaine.

La société a lhabitude détendre sa base dutilisateurs sur une pléthore dapplications telles que Hangouts, Duo , Allo et Google Plus, mais plus récemment, Google sest concentré sur la consolidation de lexpérience.

Au lieu de sauter entre dinnombrables applications, Google souhaite que ses utilisateurs puissent se parler rapidement et facilement, et cette mise à jour de lapplication Gmail est un pas vers cet objectif.

La nouvelle fonctionnalité vous permet de démarrer ou de rejoindre une réunion ou un appel audio à partir de son service Google Chat. Pour linstant, il nest disponible que pour les discussions en tête-à-tête, donc si vous avez un groupe Google Chat en déplacement, vous devrez toujours passer à quelque chose comme Google Meet pour vos besoins de conférence.

Dans un article de blog , léquipe Gmail a déclaré : « Alors que certaines équipes commencent à retourner au bureau, tandis que dautres restent réparties, nous espérons que cela facilitera la connexion avec vos collègues dans le monde du travail hybride. Cette fonctionnalité vous permettra de basculer en toute transparence. entre le chat et un appel vidéo ou audio en cas de besoin, vous aidant à collaborer et à faire avancer votre travail."

Pour démarrer un appel, sélectionnez licône du téléphone ou de la vidéo dans le coin supérieur droit de lécran Google Chat en tête-à-tête. Si quelquun dautre commence un appel, vous aurez la possibilité de rejoindre votre discussion avec lui.

Comme pour la plupart des mises à jour de Google , le déploiement sera progressif. Il faudra donc peut-être un peu de temps avant que les nouvelles icônes napparaissent dans votre application Gmail.

