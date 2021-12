Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plus tôt dans lannée, Google a publié une mise à jour de l interface utilisateur Android TV qui est plus conforme à la conception trouvée sur les appareils Google TV.

Les mises à jour ont maintenant commencé à être déployées sur davantage dappareils dans le monde, offrant aux utilisateurs dAndroid TV un écran daccueil axé sur la découverte de contenu.

Bien que le design ressemble à Google TV, il nest pas aussi complet et a moins donglets disponibles.

La mise à jour majeure a été initialement annoncée en février , avec dautres améliorations apportées en juillet de cette année. Il nétait initialement disponible quen Amérique du Nord, mais de plus en plus de régions voient linterface utilisateur améliorée arriver sur leurs appareils.

Les membres de la communauté Android TV sur Reddit ont partagé leur expérience et il a été rapporté que la nouvelle interface utilisateur était en cours de déploiement sur les téléviseurs OnePlus , les unités Xiaomi Mi Box et certains téléviseurs TCL en Inde, au Brésil et en Europe.

Jusquà présent, il ny a eu aucune annonce officielle de Google concernant le déploiement.

Le grand changement avec ce nouvel écran daccueil est le passage à la découverte de contenu. Google suggérera du contenu nouveau et remarquable à partir des applications installées en fonction de vos préférences de visualisation, et tout sera présenté directement sur lécran daccueil.

La mise à jour ajoute également un carrousel dapplications favorites, qui vous permet daccéder rapidement à vos services les plus utilisés.

Alors que Google TV semble être la destination des nouveaux appareils, heureusement, Google na pas oublié les utilisateurs dAndroid TV. La nouvelle mise à jour apporte une grande amélioration à lexpérience Android TV et nous espérons quil y aura encore de nombreuses mises à jour à venir.