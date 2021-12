Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé une suppression de fonctionnalités - ou un ensemble de nouvelles fonctionnalités - déployées sur ses divers produits et services basés sur Android.

Dans un article de blog publié le 1er décembre, la société a révélé de nouveaux widgets pour YouTube Music, Google Play Books et Google Photos. Il détaille également les nouvelles fonctionnalités et mises à jour dAndroid Auto pour Google Assistant et Google Photos. Bon nombre de ces mises à niveau sont disponibles dès maintenant ou en cours de déploiement.

En commençant par les nouveaux widgets, Google a déclaré que vous pouvez vous attendre à ce que le widget YouTube Music offre des commandes de lecture et un accès rapide aux morceaux récemment joués. Le widget Google Play Livres proposera des raccourcis vers ce que vous lisez ou écoutez, et le widget Google Photos , qui sera déployé la semaine prochaine, pourra afficher les images que vous avez sélectionnées dans votre photothèque.

En parlant de Google Photos, sa fonction Mémoires commencera à afficher des photos et des vidéos organisées dans la vue en grille standard.

Ensuite, Google a déclaré que les propriétaires de Pixel 6, Pixel 6 Pro et Galaxy S21 peuvent désormais utiliser leur téléphone comme clé de voiture avec des véhicules BMW compatibles dans certains pays. Google a déclaré quil serait disponible "sur tous les véhicules des années modèles BMW 2020 et 2022", et quil sefforce dajouter plus de voitures à lavenir.

En ce qui concerne ces nouvelles fonctionnalités Android Auto , vous pouvez désormais définir loption dinterface conviviale pour la voiture pour quelle se lance chaque fois que votre téléphone Android se connecte à un véhicule. Il ajoutera également bientôt des réponses intelligentes, afin que vous puissiez répondre à un message texte avec laide de Google Assistant.

Il y aura également un nouveau bouton de lecture permanent directement sur lécran daccueil, et "à venir bientôt", vous pourrez utiliser votre voix pour rechercher de la musique.

Enfin, la fonction de type alarme " Family Bell " de Google qui peut être diffusée à partir de haut-parleurs et décrans intelligents fonctionne désormais sur les appareils mobiles.

Google a également déclaré que sa nouvelle fonctionnalité de réinitialisation des autorisations, qui désactive automatiquement les autorisations pour les applications que vous navez pas utilisées depuis un certain temps, sétend des appareils exécutant Android 11 et versions ultérieures aux appareils exécutant Android 6 et versions ultérieures « à partir du mois prochain » (ou environ janvier 2021).