(Pocket-lint) - Google permet aux utilisateurs de l application Google Photos de masquer leurs photos et vidéos sensibles dans un dossier protégé par le verrouillage de lécran de leur appareil.

Ce « Dossier verrouillé » a été limité aux propriétaires dappareils Pixel. Mais Google prévoit de létendre aux utilisateurs diOS. Il arrive sur iOS, en particulier "au début de lannée prochaine". Le dossier verrouillé a été lancé pour la première fois pour le Pixel 3 et plus tard en juin dernier. Puis, en septembre 2021, Google a annoncé que cela viendrait à tous les téléphones Android. La société ajuste maintenant ce délai pour inclure les utilisateurs de Google Photos sur iOS en 2022.

Voici donc ce que vous devez savoir sur le dossier verrouillé.

Le dossier verrouillé de Google Photos est un dossier protégé par mot de passe ou biométrique qui vous permet de masquer les médias sensibles et personnels.

Si vous navez pas configuré de verrouillage décran sur votre appareil, vous devrez en configurer un.

Ouvrez la dernière version de lapplication Google Photos. Accédez à Bibliothèque > Utilitaires > Dossier verrouillé. Appuyez sur Configurer le dossier verrouillé. Suivez les invites à lécran. Il vous sera demandé de déverrouiller votre appareil.

Avez-vous besoin dapprendre à définir ou à modifier un verrouillage décran sur votre téléphone ? Consultez la page dassistance de Google ici.

Il vous sera demandé de configurer le dossier verrouillé la première fois que vous lutiliserez.

Ouvrez la dernière version de lapplication Google Photos. Sélectionnez les photos et vidéos que vous souhaitez dans le dossier verrouillé. En haut à droite, appuyez sur Plus > Déplacer vers le dossier verrouillé. Appuyez sur Déplacer.

Avez-vous besoin de plus dinformations sur le dossier verrouillé ? Consultez la page dassistance de Google ici.

Vous pouvez trouver les éléments que vous avez déplacés vers le dossier verrouillé dans la bibliothèque de lapplication Google Photos sous "Utilitaires". Pour accéder au dossier verrouillé, vous devrez déverrouiller votre appareil soit par une vérification biométrique telle que votre empreinte digitale ou un scan du visage ou en entrant votre code PIN.

Pour empêcher lexposition de vos photos et vidéos dans le dossier verrouillé, Google ne vous permet pas dajouter ces éléments à un album ou à un livre photo, de les sauvegarder, de modifier ou dannuler les modifications, ou même de les partager. Ils ne seront pas non plus affichés sur les écrans intelligents de Google comme Nest Hub ou via Chromecast.

Google a révélé le plan de déploiement du dossier verrouillé de Google Photos dans un article de blog rassemblant de nouvelles initiatives de sécurité supplémentaires.

Par exemple, Google a annoncé quil étend la fonctionnalité VPN de Google One à 10 nouveaux pays (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Islande, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Suède et Suisse). De plus, le hub de sécurité centralisé du Pixel , qui a fait ses débuts sur le Pixel 6, arrive sur tous les téléphones Android, a déclaré Google. Le hub de sécurité fournit essentiellement une vue simplifiée de lensemble de létat de sécurité de votre appareil.