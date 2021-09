Google Lens arrive dans le navigateur Chrome sur le bureau

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google facilite lutilisation de Lens sur tous vos appareils.

Dans le cadre dune liste de mises à jour annoncées le 29 septembre 2021, Google a révélé que Lens serait disponible pour Chrome sur le bureau dans les "mois à venir". Le géant de la recherche a tweeté un GIF montrant comment Lens fonctionnera dans le navigateur de bureau. Vous pourrez cliquer sur un site Web, puis sélectionner la recherche avec Lens et mettre en surbrillance une partie dune page, puis vous obtiendrez des résultats pertinents. Cela pourrait être très pratique si vous souhaitez identifier un produit, un animal ou un lieu spécifique.

Linspiration peut frapper à tout moment. Bientôt, vous pourrez utiliser #GoogleLens pour rechercher instantanément des produits dans les images tout en naviguant sur lappli Google sur iPhone. Et psst… Lens arrive aussi sur Chrome sur le bureau #SearchOn pic.twitter.com/HTQCz7sjoO – Google (@Google) 29 septembre 2021

Google Lens est une technologie basée sur lIA qui utilise lapprentissage automatique en profondeur non seulement pour détecter un objet dans une image, mais aussi pour le comprendre et proposer des actions telles que la numérisation, la traduction, les achats, etc. Lens était lune des plus grandes annonces de Google en 2017, et une fonctionnalité exclusive de Pixel lors du lancement de ce téléphone. Mais maintenant, Google Lens est arrivé sur la majorité des appareils Android - si vous ne lavez pas, lapplication est disponible au téléchargement sur Play Store .

En parlant de téléphones, Google a également annoncé que Lens recevrait une mise à jour sur les appareils mobiles. À partir de lannée prochaine, vous pourrez poser une question après avoir pris une photo. Disons que vous avez besoin dune pièce pour réparer votre voiture. Vous pouvez alors obtenir des résultats même si vous ne savez pas ce dont vous avez besoin.

Pour en savoir plus sur Google Lens et son fonctionnement, consultez le guide de Pocket-lint ici .