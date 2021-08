Les notes du Google Play Store seront localisées à partir de novembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Google Play Store semble être sur le point de devenir un peu plus utile - ou du moins un peu plus pertinent au niveau local. Google a annoncé quelques changements à venir sur la plate-forme en novembre de cette année.

Le plus important dentre eux est un ajustement qui garantira que les utilisateurs voient les critiques et les notes spécifiques à leur propre pays. Cela signifie que vous ne devriez pas avoir le problème de vous laisser berner par des notes élevées pour une application qui ne fonctionne pas correctement dans votre région.

En plus de cela, mais arrivant à une date ultérieure au début de 2022, Google dit quil entamera un processus similaire pour vous donner des avis spécifiques au type dappareil sur lequel vous naviguez, quil sagisse dun téléphone, dune tablette, Chromebook ou portable.

Des changements sont également intégrés aux développeurs dapplications pour leur permettre de voir une ventilation plus détaillée et plus compréhensible des performances de leur application sur Google Play, il semblerait donc que les choses vont devenir un peu plus utiles des deux côtés de lallée.

Les changements sont détaillés et expliqués plus en détail sur le blog de développement Android de Google ici , alors assurez-vous de le vérifier si vous voulez en savoir plus.