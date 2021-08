Comment trouver un scooter électrique à proximité en utilisant Google Maps

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Maps propose une fonctionnalité qui vous permet de voir le scooter électrique disponible le plus proche (ou e-scooter, quel que soit le nom que vous préférez).

Google a même récemment annoncé une intégration avec Spin appartenant à Ford, ce qui vous permet de trouver facilement des scooters électriques Spin. Mais Spin nest pas le seul partenaire de vélos électriques à sintégrer à Google. Au fil des ans, Google Maps a également ajouté la possibilité de trouver des scooters électriques de Lime.

Quiconque utilise Google Maps peut voir le vélo électrique ou le scooter électrique disponible le plus proche en temps réel, y compris le temps quil faudra pour marcher jusquau scooter électrique, ainsi que lautonomie de la batterie et lheure darrivée prévue. Par exemple, lors de la recherche ditinéraires, Google Maps peut localiser les scooters électriques Spin dans 84 villes et campus aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et en Espagne.

Voici ce que vous devez faire :

Ouvrez la dernière version de lapplication mobile Google Maps. Entrez votre destination. Appuyez sur licône de transport en commun pour voir loption de scooter électrique disponible la plus proche. Sélectionnez loption que vous souhaitez. Vous serez dirigé vers lapplication du fabricant de le-scooter.

Les scooters de Spin apparaîtront sur Google Maps lorsque vous sélectionnez loption vélo après avoir recherché les directions vers un emplacement spécifique. Ils apparaîtront également sous longlet transports en commun. Si vous sélectionnez un vélo Spin, vous serez redirigé vers lapplication Spin (ou votre boutique dapplications pour télécharger lapplication) pour payer et déverrouiller le véhicule. Vous pouvez louer un scooter électrique Spin pour 1 $ (plus 15 cents la minute).

Pour voir si Spin opère dans votre ville, votre village ou votre campus, consultez ce guide .

Mais aussi, noubliez pas : pour ceux qui veulent plus doptions de scooters électriques, Google Maps montre également des scooters Lime dans plus de 100 villes. Allez ici pour voir si Lime est actuellement disponible dans votre région. Semblable à Spin, licône Lime apparaîtra sous la section vélo de Google Map lors de la planification dun voyage - mais uniquement dans lapplication mobile, pas sur lapplication de bureau. Vous aurez également besoin de lapplication Lime pour payer et déverrouiller un véhicule.

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 18 Août 2021