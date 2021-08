Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a étoffé son service Google One lautomne dernier avec un avantage de réseau privé virtuel conçu pour protéger votre confidentialité en ligne lors de vos déplacements. Maintenant, il étend la fonctionnalité à linternational, y compris au Royaume-Uni.

Si vous êtes abonné à Google One, vous pouvez accéder au VPN de Google dans lapplication Google One. Cependant, vous devez souscrire au moins au forfait Google One de 2 To. Google a déclaré que vous pouvez tirer parti du VPN tout en utilisant nimporte quelle application sur votre téléphone. Mieux encore, si vous avez configuré le partage familial avec Google One, cinq autres personnes peuvent également accéder au VPN. Gardez à lesprit que la plupart des services VPN mobiles de qualité peuvent coûter jusquà 15 $ par mois.

Le service VPN de Google est disponible aux États-Unis ainsi que dans sept nouveaux pays depuis le 11 août 2021. Ceux-ci incluent le Royaume-Uni, le Mexique, le Canada, la France, lAllemagne, lEspagne et lItalie, comme la remarqué pour la première fois 9to5Google . Il existe quelques limitations, comme cela, vous ne pouvez utiliser le service que dans lun des pays pris en charge. Google a déclaré: "Vous ne pourrez pas vous connecter au VPN par Google One si vous voyagez dans un pays non pris en charge".

De plus, le VPN Google One ne vous permettra pas daccéder au contenu dun pays ou dune région différent en attribuant une adresse IP à partir de cet emplacement. Au lieu de cela, il "vous attribuera une adresse IP basée sur votre pays actuel afin que les sites Web puissent vous montrer le bon contenu pour votre région".

Enfin, le VPN Google One nest toujours disponible que sur les appareils Android. Il est censé arriver sur iOS, Windows et Mac à un moment donné.

