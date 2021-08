Google One pourrait bientôt inclure un forfait Google Play Pass à prix réduit

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Votre abonnement Google One est peut-être sur le point de saméliorer encore avec lajout dun forfait à prix réduit avec Google Play Pass .

Google One vous offre généralement un espace de stockage supplémentaire pour des applications telles que Google Drive et Google Photos. Tout en vous abonnant à Google One, vous bénéficiez également davantages supplémentaires tels que laccès direct à lassistance Google, la protection VPN, le crédit de retour sur les achats Google Store et bien plus encore.

À lavenir, labonnement Google One pourrait inclure encore plus. 9 à 5 Google rapporte quau cours dune analyse APK, il a découvert des indices selon lesquels vous pourrez ajouter un forfait Google Play Pass à votre abonnement.

Play Pass permet aux utilisateurs daccéder à des applications et à des jeux premium. Il déverrouille le contenu autrement payant et garantit quil est sans publicité et quil na pas non plus dachats cachés supplémentaires. Play Pass coûte normalement 4,99 $/4,99 $ par mois et peut être partagé avec les membres de la famille, mais ce nouveau forfait peut le rendre plus abordable.

Les données semblent suggérer que le forfait offrira aux utilisateurs une remise en pourcentage sur les forfaits combinés. Le prix est également fixé à 1,99 $/1,99 £ par mois, y compris 100 Go de stockage avec la possibilité de passer à des plans de 200 Go ou 2 To.

On ne sait pas encore quand ce pack sortira, mais il est agréable de voir Google sefforcer daméliorer son offre.