(Pocket-lint) - Google a mis à jour son navigateur Chrome sur les appareils iOS avec une fonctionnalité intéressante : la possibilité de verrouiller les onglets de navigation privée avec Face ID, Touch ID ou un mot de passe.

Le mode navigation privée de Chrome empêche Chrome denregistrer votre activité de navigation dans votre historique local. Désormais, Google ajoute une couche de sécurité supplémentaire aux onglets de navigation privée ouverts dans votre navigateur mobile Chrome. Fondamentalement, si vous les verrouillez derrière Face ID, Touch ID ou un mot de passe, ils ne seront pas visibles tant quils ne seront pas authentifiés. Cest pratique si vous quittez lapplication Chrome et la rouvrez plus tard, car cela empêche quelquun dutiliser votre appareil et dafficher vos onglets ouverts.

Si loption nest pas encore disponible, vous devrez peut-être attendre. Il se déroule maintenant, selon Macrumors . Google a révélé quil testait la fonctionnalité en février .

Vous avez besoin dun iPhone ou dun iPad exécutant la dernière version de lapplication Chrome pour iOS. (Vous pouvez maintenant télécharger Chrome 92 depuis lApp Store.)

Pour activer la fonctionnalité, procédez comme suit :

Accédez à Paramètres dans lapplication Chrome. Cest sous le menu... dans le coin. Faites défiler jusquà Confidentialité. Sélectionnez Verrouiller les onglets de navigation privée lorsque vous fermez Chrome.

Désormais, lorsque vous afficherez les onglets de navigation privée de Chrome sur votre appareil, vous devrez dabord les déverrouiller avec Face ID, Touch ID ou votre mot de passe.

