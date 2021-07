Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour ceux dentre vous qui possèdent un téléphone Android et qui utilisent également de manière prolifique des emoji dans leurs conversations, vous serez peut-être heureux dapprendre que Google repense 992 de ses conceptions demoji pour les rendre plus "universelles, accessibles et authentiques", la société annoncé dans un article de blog.

Bien que Google soit allé de lavant et a changé des centaines demoji, aucun dentre eux nest trop différent ou époustouflant.

Lemoji de tarte, par exemple, est passé dune tranche typique de tarte à la citrouille américaine (ce qui est bien pour les Américains mais peut-être en apparence acidulée pour les Britanniques) à un symbole plus universel de tarte complète (que tout le monde devrait immédiatement reconnaître). Dans dautres cas, cependant, les emoji ont juste été légèrement modifiés. Par exemple, les ciseaux ont désormais un tranchant plus tranchant, et les voitures et les taxis ont désormais des proportions mises à jour. Lemoji du masque facial, quant à lui, montre désormais un visage avec les yeux ouverts, pour éviter la perception dun porteur de masque malade.

Comme vous pouvez le voir, ce sont tous des changements subtils.

Les nouveaux designs arriveront cet automne aux côtés dAndroid 12, mais ils arriveront également dans les applications de Google - comme Gmail, Chrome OS, Google Chat et YouTube Live Chat - en juillet 2021. Google a déclaré que ses emoji mis à jour seraient disponibles sur les anciennes versions. dAndroid avec des applications qui utilisent sa couche de compatibilité Appcompat.