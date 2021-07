Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les utilisateurs gratuits de Google Meet avec des comptes Gmail personnels pouvaient utiliser les appels de groupe sans aucune limite de durée. Cependant, cet avantage a expiré début juillet, et maintenant, Google a discrètement déployé une nouvelle limitation.

Gardez à lesprit que Google Meet est devenu disponible pour tous les utilisateurs en avril 2020 , et à lépoque, Google a annoncé quil supprimerait le délai de 60 minutes pour les appels jusquau 30 septembre 2020. Il a ensuite prolongé ce délai pour les appels de groupe au 31 mars 2021 et puis à nouveau jusquau 30 juin 2021. Google na pas renouvelé lavantage en juillet. Au lieu de cela, il indique aux utilisateurs gratuits de Gmail que les appels de groupe avec "trois participants ou plus" sont limités à 60 minutes. Après environ 55 minutes, tous les participants à lappel recevront une notification concernant la fin de lappel.

Si vous souhaitez prolonger lappel, lhôte devra mettre à niveau son compte Google, comme le niveau Workspace Individual de 9,99 $ par mois qui vient dêtre lancé dans cinq pays. Il convient également de noter que les utilisateurs disposant de comptes Google personnels sont limités à un maximum de 100 participants à un appel vidéo. Vous pouvez consulter la liste complète des avantages et des limitations des appels vidéo Meet ici .

Noubliez pas que les appels en tête-à-tête peuvent toujours durer jusquà 24 heures sur les comptes gratuits et dentreprise. Pour en savoir plus sur Google Meet, consultez notre guide :

Obtenez le superbe VPN Ivacy pour moins cher avec cette offre de Noël incroyable Par Pocket-lint International Promotion · 14 Juillet 2021