Des vues étranges et magnifiques capturées via Google Earth

(Pocket-lint) - Le monde est un endroit merveilleux et avec Google Earth, vous pouvez presque parcourir le globe entier en un clin dœil.

Cela peut aussi être très révélateur, car il y a toutes sortes dendroits qui, vus den haut, prennent une nouvelle signification ou une nouvelle vue.

Nous avons rassemblé quelques-uns des endroits les plus intéressants où vous pouvez fouiller.

Le gardien des Badlands

Vu den haut, il y a un certain endroit en Alberta, au Canada, où une formation naturelle de la terre ressemble au visage dune personne.

Cette personne semble écouter de la musique avec des écouteurs (en fait une route et un puits de pétrole) et regarder pensivement au loin.

Bâtiment en forme de croix gammée en Californie

Historiquement, le symbole de la croix gammée était un symbole religieux pour la divinité et la spiritualité. Mais lorsque les nazis lont adopté comme symbole pendant la Seconde Guerre mondiale, il a pris une nouvelle signification.

En 2008 , les utilisateurs de Google Earth ont découvert ce bâtiment à Coronado, en Californie, et Internet a été scandalisé. Il savère que ce complexe est un bâtiment de la marine américaine qui a été construit à lorigine en 1967. Le bâtiment a évolué au fil du temps et est finalement devenu ce quil est aujourdhui.

La Marine a accepté de faire quelque chose et de camoufler sa forme après que la découverte sur Internet ait suscité la controverse.

Lac de Sang (Lago Vermelho)

Juste à lextérieur de Bagdad en Irak, il y a un lac rouge vif qui semble être fait de sang.

Lorsquil a été repéré pour la première fois, il a été suggéré quil était causé par des abattoirs locaux déversant des déchets dans les canaux, mais on pense quil est plus susceptible dêtre causé par la pollution.

Dans tous les cas, cest une curiosité.

Cimetière davion

Située juste à lextérieur de Tucson, en Arizona, se trouve la base aérienne Davis-Monthan. Cette base est la dernière demeure de milliers davions militaires obsolètes.

Jetez un œil au mode 3D de Google Earth et vous verrez toutes sortes davions en panne.

La plus grande ferme solaire du monde

Il sagit de la plus grande ferme solaire au monde située en Inde. Il sétend sur 14 000 acres de terrain et produit 2,25 GW délectricité.

Cette région de lInde est connue pour ses températures élevées et son climat riche en énergie solaire, ce qui la rend parfaite pour une telle installation.

Cheval blanc dUffington

Il sagit du cheval blanc dUffington , une figure préhistorique sculptée dans les collines de la campagne anglaise de lOxfordshire.

Le cheval est formé de tranchées profondes remplies de craie. On dit que lœuvre dart à flanc de colline a au moins 3 000 ans.

Chaque fois que nous voyons cette vue, nous nous demandons comment les créateurs originaux savaient ce quils fabriquaient alors quils navaient pas lavantage dune vue aérienne aussi détaillée.

Le Triangle Géant

À Wittmann, en Arizona, il y a un triangle géant inexplicablement situé juste à lextérieur de la ville. La chose est massive et on dirait que cela pourrait être le signe de Superman pour son peuple sculpté dans le pays.

Malheureusement, ce nest en fait quun aérodrome désaffecté . Ça a lair plutôt cool vu den haut.

Une forêt en forme de guitare

Dans une partie de la région fertile de lArgentine, il y a une étendue de terre particulière où un agriculteur a cultivé une forêt en forme de guitare en mémoire de sa femme.

Pedro Martin Ureta et ses quatre enfants se sont mis à planter 7 000 arbres pour faire pousser une magnifique forme de guitare. Formé de cyprès et deucalyptus, le résultat final est brillant vu den haut. Un bel hommage à la dame qui a inspiré lidée .

Lac en forme de coeur

Cette magnifique propriété privée située à Columbia Station, dans lOhio, possède un lac vraiment romantique en forme de cœur.

Mignon.

Cible géante

Dans les profondeurs du Nevada, il y a une cible géante apparemment peinte sur le sol.

On pense que cette chose géante est susceptible dêtre une cible de calibrage de photo aérienne . Ces sortes de marques apparaissent partout aux États-Unis et ont été utilisées pour calibrer, mettre au point et tester des équipements photographiques aériens dans les années 1950 et 1960.

Lion blanc de Whipsnade

Juste à lextérieur du zoo de Whipsnade, il y a un énorme lion taillé dans le flanc de la colline, créant une autre magnifique œuvre dart à la craie sur la campagne anglaise.

Cest lune des nombreuses figures de collines disséminées dans le pays. Le lion est lun des plus récents datant de 1931 seulement. Alors que les autres remontent à des siècles.

Étangs de potasse

Cette vue merveilleusement colorée est connue sous le nom d étangs de potasse . Ce sont des mines qui sont utilisées dans la création de différents engrais.

Les étangs apparaissent de cette façon en raison de la composition chimique des eaux. Le sulfate de cuivre étant utilisé pour empêcher la croissance des bactéries et des algues, le résultat est une lueur bleue invitante semblable aux océans méditerranéens.

Coca Cola

Au Chili, vous trouverez le plus grand logo Coca-Cola au monde .

Ce monument au capitalisme a été conçu à lorigine il y a quelques décennies pour commémorer les 100 ans de la marque (réactualisé depuis à 125 ans).

Le soi-disant géo-signe a été conçu à laide de 70 000 bouteilles de Coca Cola vides afin de le rendre suffisamment grand pour être vu de lespace .

Structure Richat

Il sagit de la structure de Richat, également connue sous le nom dœil du Sahara. Cest une zone dérosion géologique avec des roches sédimentaires exposées et des couches de formations ignées.

Lérosion a créé une vue magnifique qui est particulièrement belle vue den haut.

Une piscine dans une rivière

A Berlin, sur la Spree, il y a une piscine . Mais pas nimporte quelle piscine, une piscine construite sur une rivière.

Bizarre, merveilleux et un peu sauvage ?

Logo Mattel

À El Segundo, en Californie se trouve le siège mondial de Mattel . Le bâtiment vu ici est assez magnifique, mais le logo Mattel arborant le sol est encore plus impressionnant.

Vu par Google Earth, cest tout aussi bien.

Mémorial du désert du vol UTA 772

En 1989, Le vol UTA 772 à destination de Paris a été détruit par des terroristes libyens alors quil survolait le désert du Sahara. Tous à bord ont été tués.

Les restes de lavion ont été éparpillés dans le désert en contrebas et à sa place, un mémorial a été construit . Ce mémorial consistait en un cercle de pierres sombres entouré de 170 miroirs brisés pour représenter ceux qui sont morts. Cest un hommage poignant à ceux qui sont décédés. Il y a des années, il était clairement visible du ciel, mais il a maintenant été altéré par le temps et les sables du désert.

Cratère de météore Barringer

Barringer Meteor Crater est lun des nombreux cratères de météores sur Terre. On dit quil a 50 000 ans, 560 pieds de profondeur et un sacré spectacle.

Cest certainement impressionnant vu du ciel.

