Le gestionnaire de mots de passe Google bénéficie dune multitude de nouvelles fonctionnalités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le gestionnaire de mots de passe de Google fait lobjet dune mise à niveau avec une multitude de nouvelles fonctionnalités pour rendre le service beaucoup plus utile.

Il existe actuellement un système de gestion des mots de passe que vous trouverez dans Android et Chrome, lié à votre compte Google et accessible sur passwords.google.com .

Dans une mise à jour du système - et pour encourager davantage de personnes à lutiliser -, quelques changements sont apportés au service.

Le premier est que vous pourrez importer des mots de passe à partir dautres services. Cela signifie techniquement que si vous passez dun système de mot de passe à celui de Google, vous pourrez facilement déplacer tous ces mots de passe.

Quest-ce que le Pocket-lint quotidien et comment lobtenir gratuitement? Par Stuart Miles · 18 Peut 2021

Cela pourrait effrayer des services comme LastPass, qui a récemment commencé à facturer son service de mot de passe , mais il reste à voir sil transférera vos mots de passe dApple.

Bien que le système ait été mis en place pour vous offrir des mots de passe sécurisés et uniques et les mémoriser pour vous, il sera maintenant beaucoup plus proactif pour vous dire quand un mot de passe a été compromis en raison dun piratage ou dune faille de sécurité.

Non seulement cela, mais vous pourrez ensuite utiliser le gestionnaire de mots de passe pour modifier ce mot de passe compromis pour vous, rendant vos comptes à nouveau sécurisés.

La date exacte à laquelle les mises à jour arriveront na pas été confirmée, mais il semble que Google souhaite prendre beaucoup plus au sérieux la protection de vos comptes.

Écrit par Chris Hall.