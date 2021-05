Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La possibilité daccéder aux messages de chat directement à partir de Gmail est désormais disponible pour plus dutilisateurs. Google a introduit la fonctionnalité pour la première fois lannée dernière pour les utilisateurs de Google Workspace, mais elle est désormais disponible pour la plupart des utilisateurs de Gmail sur iOS, Android et sur le Web. Cependant, il sagit toujours dune fonctionnalité de test et vous devez lactiver.

Le chat est le successeur de Google pour les Hangouts. Il est disponible en tant quapplication distincte. Mais, si vous avez tendance à vivre dans Gmail tous les jours pour le travail ou simplement dans votre vie quotidienne personnelle, vous pouvez accéder directement à vos messages de chat via un nouvel onglet dans lapplication mobile Gmail ou à partir dune nouvelle barre latérale sur le côté droit de Gmail. sur le Web.

Google prévoit dintégrer Chat dans Gmail pour tout le monde dans le monde entier, mais le déploiement a été lent. Les utilisateurs des espaces de travail ont eu accès pour la première fois en juillet dernier.

Pour activer la fonctionnalité de messages de chat de Google dans lapplication Gmail, ouvrez le menu latéral et faites défiler jusquà Paramètres. Si vous possédez plusieurs comptes Gmail, sélectionnez-en un, puis recherchez «Chat (accès anticipé)» sous Général. Si vous le voyez, activez la bascule. Vous devrez peut-être redémarrer lapplication pour que la fonctionnalité apparaisse après.

Si vous ne voyez pas la bascule Chat dans lapplication mobile, essayez de lactiver via la version de bureau de Gmail. Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la façon de procéder.

Pour activer la fonctionnalité de chat de Google dans Gmail sur le Web, accédez à cette page Paramètres , puis sélectionnez Google Chat dans le menu Chat. Vous verrez alors une barre latérale pour vos discussions et salles sur le côté droit de votre boîte de réception Gmail. De plus, après le redémarrage de lapplication Gmail, la bascule pour lactiver pour mobile devrait apparaître dans les paramètres.

Consultez le centre dassistance de Google pour Google Chat ou consultez notre guide sur Google Meet et Google Chat ici.

Écrit par Maggie Tillman.