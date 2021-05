Le stockage illimité Google Photos prend fin le 1er juin: voici ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé en novembre 2020 quil modifiait le fonctionnement de la sauvegarde de Google Photos, ce qui signifie que toute personne utilisant le service doit en prendre note.

Le changement intervient le 1er juin 2021, donc si vous souhaitez profiter du stockage gratuit avant que le changement ne se produise, vous devez en prendre note maintenant.

Le grand changement est que les photos téléchargées en "Haute qualité" ne bénéficieront plus dun stockage illimité.

Google Photos propose deux options de sauvegarde - la première est "Qualité dorigine" qui a toujours compté dans votre allocation, la seconde est "Haute qualité" qui est un format compressé et qui, jusquau 1er juin, est illimitée.

Le changement est quà partir du 1er juin, les nouvelles importations dimages de «haute qualité» seront comptabilisées dans lallocation de stockage de votre compte Google. Cest 15 Go en standard, avec des options pour acheter plus de stockage via le programme Google One .

Tout ce que vous avez dans Google Photos, téléchargé avant le 1er juin 2021, reste gratuit. Donc, si vous avez déjà mis en ligne de nombreuses photos de «haute qualité», vous nallez pas soudainement être frappé par une facture.

Mais tout ce que vous importez après le 1er juin 2021 sera comptabilisé dans votre allocation de stockage.

Vous navez vraiment rien à faire, à part être conscient du changement qui se produit.

Oui, si vous avez des images que vous souhaitez dans Google Photos qui ny sont pas déjà sauvegardées, le moment est venu de les déplacer en "Haute qualité" avant que la modification nentre en vigueur. Cela peut inclure des images que vous avez sur votre PC que vous souhaitez déplacer dans Google Photos avant que la restriction ne soit mise en place.

Vous pouvez trouver plus de détails sur lapplication informatique Back and Sync ici.

Ceux-ci ont toujours été pris en compte dans votre limite de stockage, à moins que vous ne les téléchargiez depuis un Pixel, un Pixel 2 ou un Pixel 3, qui offrait un stockage Google Photo illimité lors du lancement de ces appareils. Ceux-ci sont protégés dans Google Photos, seront toujours de "qualité dorigine" et ne seront pas pris en compte dans vos limites.

Si vous utilisez un autre type de téléphone Android, vos images de «qualité dorigine» sont toutes déjà comptabilisées dans votre espace de stockage limité. Vous voudrez peut-être envisager de passer à "Haute qualité" pour économiser de lespace, à moins que vous nayez vraiment besoin de ces images non compressées.

Oui. Les téléphones Pixel bénéficieront toujours dune sauvegarde "Haute qualité" illimitée sur Google Photos. Par conséquent, si vous possédez un appareil Pixel 1-5, vous pourrez toujours stocker toutes ces photos sans que cela ne compte dans votre espace de stockage limité, tant que vous " re téléchargement en "haute qualité".

Si vous souhaitez vérifier ce que vous faites actuellement, ouvrez lapplication Google Photos sur votre téléphone et appuyez sur licône de votre compte Google dans le coin supérieur droit.

Cela vous donnera un aperçu de lespace de stockage de votre compte Google. Appuyez sur la barre et vous passerez par les paramètres de sauvegarde et de synchronisation. Au bas de la page, vous pouvez trouver la "taille de téléchargement" qui vous permet de modifier les paramètres de qualité.

Vous pouvez également acheter de lespace de stockage ici si vous décidez quil est temps dobtenir plus de stockage de Google.

Si vous utilisez lapplication Sauvegarde et synchronisation sur votre PC, vous pouvez trouver les paramètres dans les préférences de lapplication.

Si vous avez toujours utilisé "Qualité dorigine" et que vous souhaitez réduire ces images à "Haute qualité" pour réduire lespace de stockage que vous utilisez, il existe une option dans Google Photos pour le faire.

Accédez aux paramètres de Google Photos dans votre navigateur sur photos.google.com/settings et vous verrez loption "Récupérer le stockage". Cela compressera les images que vous avez déjà dans Google Photos, les convertissant en "Haute qualité".

Il y a quelque chose à noter ici: ce processus ne peut pas être inversé, une fois que vous appuyez sur ce bouton, Google séteindra et compressera ces images, donc sil y a quelque chose dont vous avez besoin de la plus haute qualité, vous devrez vous assurer de ne pas perdre cette.

Encore une fois, tout ce qui a été téléchargé à partir dun Pixel 1, Pixel 2 ou Pixel 3 en "Qualité dorigine" pendant la période où cela était proposé comme illimité, ne sera pas compressé: il ne compte pas dans votre stockage, Google a donc gagné " t le toucher.

Écrit par Chris Hall.