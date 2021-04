Quest-ce que FLoC et comment changera-t-il la navigation à lavenir?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Traditionnellement, lorsque vous naviguez sur le Web, votre activité est suivie par des cookies. Les cookies sont simplement des bits de données, téléchargés sur votre appareil, puis utilisés pour suivre vos mouvements sur le Web.

Cest ainsi que vous voyez des publicités sur divers sites Web qui sont adaptées et pertinentes à vos intérêts. Les cookies, par conséquent, vous rendent plus susceptible dacheter et vous garantissent de voir des publicités pertinentes.

Ils ont cependant des problèmes de confidentialité - les cookies tiers étant largement considérés comme en savoir trop sur vous et vos habitudes.

Lapprentissage fédéré des cohortes de Google est une technologie de protection de la vie privée conçue pour remplacer les cookies tiers afin de rendre vos données anonymes. Mais comment? Continuez à lire pour le découvrir.

Federated Learning of Cohorts (FLoC pour faire court) est un engagement de Google visant à éliminer les cookies tiers et à les remplacer par quelque chose de plus anonyme.

FLoC est toujours une technologie publicitaire, mais au lieu de suivre votre mouvement individuel sur le Web, il est conçu pour regrouper lutilisateur en grands groupes en fonction de ses intérêts.

Lidée ici est de regrouper les utilisateurs et de conserver à la place lhistorique Web dun utilisateur individuel sur le navigateur.

Google affirme que "... les annonceurs peuvent sattendre à voir au moins 95% des conversions par dollar dépensé par rapport à la publicité basée sur les cookies." En dautres termes, le système est toujours efficace, mais quil offrira également une meilleure confidentialité à lutilisateur.

Une fois la technologie mise en œuvre, votre navigateur Web (uniquement Chrome actuellement) utilisera des algorithmes dapprentissage automatique pour établir un regroupement en fonction des sites que vous visitez.

La seule information qui est ensuite téléchargée est la cohorte à laquelle vous êtes affecté en fonction des sites que vous visitez. Le regroupement des cohortes peut changer au fil du temps en fonction de vos habitudes de navigation, mais vos données resteront privées.

Tous les sites que vous visitez lorsque vous ne naviguez pas en mode navigation privée seront inclus dans le calcul de la cohorte afin détablir votre groupe pertinent.

Au sein de ces groupes, il y aura des milliers dautres utilisateurs ayant des intérêts similaires. Cependant, il convient de noter que les directives indiquent que les cohortes qui pourraient révéler des catégories sensibles telles que la race, la sexualité ou les antécédents médicaux ne seront pas utilisées. Ce qui, encore une fois, devrait protéger la vie privée des utilisateurs finaux mais aussi empêcher les regroupements inappropriés.

Les annonceurs utiliseront ensuite votre regroupement afin de vous proposer des publicités pertinentes.

FLoC fait partie des nouvelles versions de Chrome. Avec la sortie de Chrome 90, comprenant des contrôles pour le soi-disant Privacy Sandbox, qui donne aux utilisateurs le contrôle des paramètres, mais dautres viendront également à lavenir.

Les directives et explications officielles sur FLoC indiquent quil existe des cas où la technologie pourrait être utilisée abusivement et les données des utilisateurs révélées.

Il est à noter que:

"Les sites qui connaissent les informations personnelles dune personne (par exemple, lorsque les gens se connectent à laide de leur adresse e-mail) peuvent enregistrer et révéler leur cohorte. Cela signifie que les informations sur les intérêts dune personne peuvent éventuellement devenir publiques."

On dit que cela pose moins de problème quaujourdhui, où votre historique de navigation exact pourrait être lié à votre adresse e-mail ou à dautres informations didentification personnelle, mais ce nest toujours pas idéal.

DuckDuckGo ne pense pas beaucoup aux projets de Google et convient avec lElectronic Frontier Foundation (EFF) que FLoC est mauvais pour la vie privée .

Le moteur de recherche de DuckDuckGo bloque FLoC par défaut, la société dispose également d une extension Chrome pour vous aider à bloquer FLoC si cela vous inquiète.

LElectronic Frontier Foundation (EFF) a créé un site Web appelé Am I FLoCed? Ce qui est conçu pour vous dire si votre navigateur Chrome a été transformé en cobaye pour lapprentissage fédéré des cohortes et vous permet de savoir quel est votre identifiant de cohorte.

Le temps nous dira comment le Web dans son ensemble laccepte.

