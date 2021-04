Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Earth vous permet dafficher une représentation 3D de la Terre basée principalement sur des images satellite. Maintenant, il vous permettra de voir comment la planète a changé au cours des 37 dernières années, grâce à sa plus grande mise à jour depuis 2017.

Google a annoncé le 15 avril 2021 que Google Earth permettra désormais aux utilisateurs dexplorer lévolution dun lieu via une expérience timelapse. Il a compilé 24 millions de photos satellites des quatre dernières décennies, dans le but de fournir une image plus claire de lévolution de la planète. "Une solution qui montre non seulement des problèmes mais aussi des solutions, ainsi que des phénomènes naturels dune beauté fascinante qui se déroulent sur des décennies", a déclaré Rebecca Moore, directrice de Google Earth, dans un article de blog .

Google prévoit de continuer à ajouter de nouvelles images à ce projet chaque année au cours de la prochaine décennie. Il collabore avec la NASA, le programme Landsat de lUS Geological Survey et le programme Copernicus de lUnion européenne. Il a également travaillé avec CREATE Lab de lUniversité Carnegie Mellon pour alimenter les vues accélérées.

Pour explorer une vue accélérée dans Google Earth, procédez comme suit:

Depuis votre navigateur, accédez à g.co/Timelapse. Vous pouvez utiliser la barre de recherche "Rechercher la planète" pour choisir nimporte quel endroit sur la planète. Une fois que vous avez sélectionné un emplacement, Google Earth laffichera et lancera la vue accélérée. Le timelapse sera à gauche, tandis que la zone de recherche sera à droite. Vous pouvez lire ou mettre en pause la vue accélérée ou passer à une année spécifique au-dessus de la zone de recherche. Une fois terminé, vous remarquerez que Google Earth suggère également des emplacements de fonctionnalités dans la zone de recherche. Google propose des catégories pour certains endroits, tels que les glaciers et la déforestation.

Google a déclaré avoir téléchargé plus de 800 vidéos timelapse en 2D et 3D pour un usage public sur g.co/TimelapseVideos . Vous pouvez les regarder au format MP4 ou sur YouTube .

Écrit par Maggie Tillman.