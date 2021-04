Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une mise à jour a ajouté une série de nouvelles fonctionnalités à Google Assistant , notamment la possibilité de trouver le téléphone dun utilisateur et de fournir des routines améliorées.

La dernière mise à jour, qui est maintenant déployée sur les smartphones et les appareils domestiques intelligents avec Google Assistant, signifie que les utilisateurs peuvent désormais retrouver les combinés Android et iPhone perdus.

En disant simplement «Ok Google, trouve mon téléphone» à un haut-parleur ou à un écran Google Nest , lAssistant peut localiser lappareil, envoyer une notification et déclencher une sonnerie personnalisée, même si lappareil est sur «Ne pas déranger» .

Notez simplement que pour que la fonctionnalité fonctionne sur iPhone, les utilisateurs devront activer les notifications et les `` alertes critiques pour lapplication Google Home.

Ce nest pas non plus la seule façon dont Google Assistant saméliore pour les appareils à domicile. Les routines sont considérablement renforcées, lautomatisation du lever et du coucher du soleil étant désormais disponible dans le monde entier. Dans lapplication Google Home, les utilisateurs peuvent désormais définir, par exemple, une lumière intelligente spécifique et une action aveugle intelligente à activer lorsque lAssistant reconnaît que le soleil sest couché.

Ces routines peuvent désormais être ajoutées à lécran daccueil dAndroid, lapplication suggérant également ce que Google appelle des `` routines prêtes à lemploi . Essentiellement, ce ne sont que des recommandations qui incluent des phrases telles que «Dites-moi si ma batterie est faible» ou «Que sest-il passé aujourdhui dans lhistoire».

Dans une dernière mise à niveau incrémentielle, Google Duplex - la technologie qui alimente une fonctionnalité qui permet à lIA de Google de passer des appels téléphoniques - améliore également la navigation dans les commandes de produits alimentaires en ligne.

Les utilisateurs peuvent désormais rechercher un restaurant partenaire via lapplication Google (sur Android) et faire en sorte que le processus soit en grande partie pris en charge par Assistant.

En sélectionnant `` Commander en ligne , en passant une commande et en vérifiant, lassistant intelligent est capable de naviguer automatiquement sur le site, de renseigner les coordonnées et les détails de paiement (enregistrés dans Google Pay et Chrome Autofill) et de terminer le processus.

Google indique que les améliorations seront en ligne dans les restaurants participants plus tard cette année aux États-Unis, bien que les autres aspects de la mise à jour détaillés ci-dessus devraient bientôt arriver sur les smartphones et les appareils Google Nest.

La seule chose qui nest pas claire à ce stade est de savoir si les haut-parleurs et écrans tiers de lAssistant Google pourront accéder aux nouvelles fonctionnalités, car seuls les appareils Google Nest sont spécifiés. Nous mettrons à jour cette histoire si nous en recevons un.

Écrit par Conor Allison.