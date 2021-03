Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Assistant pourrait gagner une fonctionnalité potentiellement très pratique appelée Mémoire. Cest censé être un moyen transparent de sauvegarder à peu près tout dans un casier numérique, y compris des articles, des images, des notes, des rappels, etc.

9to5Google a d abord repéré la fonctionnalité, qui est actuellement en cours de test pour les employés de Google. Bien que Google Assistant dispose déjà dune fonction de mémoire pour enregistrer des informations, sa nouvelle version semble être une mise à niveau étendue. Il est même livré avec une nouvelle barre de menu principale dans la vue instantanée quotidienne de lAssistant. Vous pourrez sauvegarder presque tout, et Memory vous permettra de rechercher dans tout ce que vous avez sauvegardé.

Selon 9to5Google, la mémoire peut enregistrer ces éléments: Articles, livres, contacts, événements, vols, hôtels, images, films, musique, notes, lieux, listes de lecture, produits, recettes, rappels, restaurants, captures décran, expéditions, émissions de télévision, vidéos et sites Web. Vous pourrez utiliser une commande de lAssistant Google ou un raccourci de lécran daccueil pour enregistrer des éléments dans la mémoire, et vous pouvez les étiqueter par catégories.

La mémoire peut inclure automatiquement des informations contextuelles pour tout ce que vous enregistrez, comme les URL et les emplacements. Par exemple, si vous enregistrez un film à regarder, il peut inclure une bande-annonce. Et tout élément Google que vous enregistrez, tel quun fichier Google Doc ou Drive, recevra des cartes daperçu personnalisées. Gardez à lesprit que la mémoire est toujours en cours de test et que Google na pas confirmé la fonctionnalité - et encore moins quand elle sera lancée.

Pour en savoir plus sur lAssistant Google, consultez nos guides:

Écrit par Maggie Tillman.