Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - YouTube a officiellement annoncé son clone TikTok .

Baptisé YouTube Shorts , il se déploie en version bêta aux États-Unis le 18 mars 2021 après plusieurs mois de tests en Inde. Il permet essentiellement aux créateurs dassembler rapidement des clips et dajouter des morceaux de musique de "plus de 250 labels et éditeurs". Il comprend également un outil de sous-titrage. Et, comme TikTok , les utilisateurs peuvent parcourir un flux infini de courtes vidéos, sabonner aux créateurs parcourir les hashtags et les sons.

Ils peuvent également remixer les pistes audio dautres vidéos. Si vous pensiez que nous plaisantions sur le fait quil sagissait dun copieur TikTok, détrompez-vous. Même linterface ressemble à TikTok. La principale différence, cependant, est que YouTube Shorts nest pas une application autonome. Il se trouve dans un nouveau carrousel sur longlet Accueil de lapplication mobile YouTube. YouTube envisage également un onglet Short dans lapplication YouTube pour un accès plus rapide.

YouTube Shorts na pas la possibilité de répondre à dautres vidéos, ainsi quaux fonctionnalités de "duo" ou de "couture" que TikTok a popularisées. Et bien que Shorts ait sa propre version de la page For You de TikTok, un flux algorithmique de vidéos diffusées automatiquement, il vous manque un moyen de visualiser un flux de vidéos organisé spécifiquement à partir de celles auxquelles vous vous êtes abonné. Sur TikTok, cela sappelle la page suivante.

Il ny a pas moyen de le contourner: YouTube Shorts est en train de rattraper son retard, et il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir vraiment rivaliser avec TikTok.

Son principal atout est peut-être quil est lié à YouTube, lune des applications de partage de vidéos les plus populaires de tous les temps. Au lancement, les créateurs peuvent commencer à créer un court-métrage à partir de clips musicaux pour les chansons sous licence. Plus tard, la société prévoit de permettre aux utilisateurs de remixer le son de nimporte quelle vidéo YouTube pour une utilisation dans les courts métrages. (Les utilisateurs de YouTube pourront toutefois se désinscrire sils ne souhaitent pas que leur audio soit utilisé.)

Les courts métrages devraient être accessibles à tous aux États-Unis dans les «prochaines semaines».

Écrit par Maggie Tillman.