(Pocket-lint) - Si vous participez à un chat vidéo de groupe Google Meet sur un grand écran, tel quun ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, vous connaissez la disposition en mosaïque familière qui montre plusieurs participants à la fois. Cependant, jusquà présent, cette fonctionnalité nétait pas tout à fait disponible pour les appelants sur les smartphones.

Google déploie la vue en mosaïque pour les utilisateurs mobiles de Google Meet. Curieusement, il arrive dabord sur les appareils iOS, avec les appareils Android "à venir". Ainsi, au lieu de se concentrer sur un appelant à la fois lors dun appel vidéo de groupe, Google Meet affichera désormais plus de participants. Dans une capture décran de la fonctionnalité, Google montre huit vignettes pour huit appelants, avec une bulle en bas indiquant des participants supplémentaires.

Ayez un impact plus important sur un écran plus petit avec la vue en mosaïque #GoogleMeet sur votre appareil mobile, qui sera déployé maintenant sur iOS et bientôt sur Android! → https://t.co/OLAvcuDmYy pic.twitter.com/ZHjzQ8tedH