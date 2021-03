Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google prévoit de réduire certaines de ses pratiques publicitaires ciblées, en promettant de ne pas «suivre» les utilisateurs sur Internet après la fin de la prise en charge des cookies dans Chrome d ici début 2022.

Dans un article de blog , Google a déclaré quil nutiliserait que des «technologies de protection de la vie privée» qui empêchent le suivi tout en fournissant des résultats pour les annonceurs et les éditeurs. Gardez à lesprit que Google a annoncé il y a plus dun an quil mettrait fin à la prise en charge des cookies tiers dans son navigateur Chrome dici deux ans. Mais on lui demande toujours sil utilisera dautres moyens pour «suivre» les utilisateurs sur le Web.

"Nous continuons à nous demander si Google rejoindra dautres acteurs du secteur de la technologie publicitaire qui prévoient de remplacer les cookies tiers par dautres identifiants au niveau de lutilisateur", a expliqué Google. «Aujourdhui, nous expliquons clairement quune fois les cookies tiers supprimés, nous ne créerons pas dautres identifiants pour suivre les individus lorsquils naviguent sur le Web, et nous ne les utiliserons pas dans nos produits.

Les cookies, code que les sites Web envoient au navigateur dun visiteur, suivent une personne lorsquelle visite dautres sites, dans le but de cibler les publicités et danalyser leurs performances. Google a déclaré quil mettrait fin à leur prise en charge une fois quil disposerait doutils de contournement.

Google a même lancé une initiative «Privacy Sandbox» pour trouver des solutions qui protègent la vie privée. Il a déclaré il y a quelques mois quil était «extrêmement confiant» quant à certaines des propositions de linitiative de remplacement des cookies, et il commencera à en tester un le trimestre prochain. Appelé apprentissage fédéré des cohortes , il mettrait les gens dans des groupes basés sur des comportements de navigation similaires pour les cibler.

La nouvelle appréciation de Google pour un site Web axé sur la confidentialité survient à un moment où il fait face à une pression réglementaire croissante à travers le monde.

