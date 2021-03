Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La division IA de Google a travaillé pour améliorer la qualité et la fiabilité des appels de Google Duo sur les connexions à faible bande passante.

Selon un article sur le blog Google AI, un nouveau codec audio, appelé Lyra, a été développé par léquipe, dans le but de compresser la parole à un débit binaire inférieur. À 3 kbps, Lyra utilise moins de données que la plupart des autres codecs. Google AI a noté que les codecs capables de fonctionner à des débits comparables à Lyra souffrent "dartefacts accrus et résultent en une voix robotique".

Actuellement, le codec open-source Opus, le codec le plus utilisé pour les applications VOIP, avec un son à 32 kbps, peut obtenir une qualité vocale transparente. Bien quOpus puisse être utilisé dans des environnements plus limités en bande passante, même jusquà 6 kbps, il commence à démontrer une qualité audio dégradée, a déclaré Google AI. Cela rend le codec Opus moins préférable que Lyra à 3 kbps.

Pour entendre Lyra et Opus travailler dans Google Duo, si vous vous souciez de leur comparaison, consultez larticle de blog de Google AI.

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 3 Mars 2021

Google AI a déclaré quil utilisait une combinaison de la technologie de codec existante et des "progrès de lapprentissage automatique avec des modèles formés sur des milliers dheures de données" - y compris des locuteurs dans plus de 70 langues provenant de bibliothèques open source - lorsquil travaillait sur Lyra. Léquipe prévoit de continuer à développer le codec et espère quil sera adopté par les développeurs et les applications au-delà de Google Duo.

En attendant, Google AI prévoit de déployer Lyra (dans Google Duo) pour booster les appels audio dans les connexions à très faible bande passante. On ne sait pas quand le nouveau codec Lyra sera largement disponible pour les utilisateurs de Duo, bien quil sagisse probablement dune mise à jour en arrière-plan silencieuse.

Si vous êtes un utilisateur de Google Duo sur Android ou iOS avec des connexions Internet médiocres ou peu fiables, vous remarquerez peut-être bientôt une amélioration drastique de vos appels Duo, en termes de qualité et de stabilité. On ne sait tout simplement pas quand cela commencera à se produire.

Écrit par Maggie Tillman.