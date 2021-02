La loi australienne sur les médias est-elle la bonne approche pour les actualités sur Facebook et Google?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans ce qui devrait être une loi historique, le gouvernement australien a adopté une nouvelle loi qui oblige les réseaux sociaux et les moteurs de recherche à payer pour le contenu dactualités quils diffusent.

La législation est connue sous le nom de Code de négociation des médias dinformation et oblige Facebook et Google (et potentiellement dautres entités en ligne) à payer des frais - convenus entre le site et le nouveau fournisseur - pour créer un lien vers ou utiliser du contenu dactualité dune autre manière. La loi est conçue pour protéger les petites agences de presse, mais son efficacité ne pourra vraiment être jugée quavec le temps.

Il existe également un processus darbitrage si un accord ne peut être conclu, ce qui ne satisfait pas Google . Google nest pas non plus désireux de payer qui que ce soit pour simplement créer un lien vers du contenu et cela a un sens, car la création de liens vers dautres sites est lune des libertés reconnues du Web - et il y a bien sûr des avantages pour le site auquel il est lié.

Le code de négociation des médias dinformation de premier plan du gouvernement Morrison vient dêtre adopté par le Parlement.



Cest une étape importante.



Cette législation contribuera à uniformiser les règles du jeu et à voir les entreprises australiennes de médias dinformation payées pour générer du contenu original. @PaulFletcherMP pic.twitter.com/33bQbiqeMI

Plus tôt cette semaine, Facebook a déclaré quil rétablirait la possibilité de partager du contenu dactualité sur le site après avoir retiré cette possibilité la semaine dernière.

Cette décision a été considérée comme une victoire pour Facebook depuis que le gouvernement australien a modifié la loi, tandis que Google a également menacé de retirer son moteur de recherche dAustralie avant de convenir dun accord de distribution de nouvelles avec News Corp. de Rupert Murdoch et dautres fournisseurs de nouvelles australiens tels que Nine Entertainment et Seven West Media.

La loi sera revue dans un an.

Écrit par Dan Grabham.