Comment activer le nouveau mode sombre de Google Maps

(Pocket-lint) - Google a récemment annoncé six mises à jour pour les utilisateurs dAndroid, notamment le fait que lapplication Google Maps obtient enfin un véritable mode sombre appelé thème sombre. Il publie largement loption, quil teste depuis fin 2020 , et la rend facilement accessible à partir des paramètres de lapplication.

"Ces jours-ci, nous éprouvons tous un peu de fatigue à lécran", expliquait Google dans un article de blog du 23 février 2021 . "Le thème sombre de Google Maps sétendant bientôt à tous les utilisateurs dAndroid dans le monde, vous pouvez donner à vos yeux une pause bien méritée et économiser la batterie". Google a déclaré que le nouveau thème abaissait les lumières lorsque vous naviguez et explorez avec Maps, et quil est facile de revenir au thème normal quand vous le souhaitez.

Google a déclaré que le nouveau thème sombre de Google Maps sera bientôt disponible pour les utilisateurs dAndroid. Lorsquil sera disponible, voici comment lactiver:

Ouvrez la dernière version de lapplication Google Maps sur Android. Dirigez-vous vers vos paramètres. Appuyez sur licône de votre profil dans la barre de recherche Maps.

Faites défiler jusquà Paramètres. Appuyez sur Thème. Sélectionnez «Toujours dans le thème sombre» pour activer le nouveau mode sombre de Google Maps. Change davis? Appuyez simplement sur "Thème toujours clair" pour le réactiver.

Google a annoncé un thème sombre dans le cadre dun groupe de nouvelles fonctionnalités à venir sur Android, y compris des mises à jour d Android Auto , qui obtient des fonds décran et des jeux personnalisés . Android Auto dispose également dune fonctionnalité décran partagé qui place Maps côte à côte avec les commandes multimédias. Google ajoute également des raccourcis à lécran de lancement dAndroid Auto, offrant un accès plus rapide à des éléments tels que la météo.

Les fonctionnalités dAndroid Auto seront disponibles «dans les prochains jours» sur les téléphones équipés dAndroid 6.0 et supérieur dans les voitures compatibles.

Écrit par Maggie Tillman.