(Pocket-lint) - Google a signé un accord avec News Corp, lorganisation médiatique appartenant à Rupert Murdoch, pour inclure des articles et du contenu de ses journaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans dautres régions du monde.

Business Insider rapporte que le géant de la recherche effectuera des paiements "importants" pour proposer gratuitement du contenu généralement caché derrière un paywall aux utilisateurs de lapplication Google Actualités.

Cela comprend des articles du Sun, du Times et du Sunday Times au Royaume-Uni, ainsi que du Wall Street Journal et du New York Post aux États-Unis.

Laccord intervient alors que Google et dautres services en ligne sont sous pression pour payer les organes de presse pour partager des histoires, le gouvernement australien débattant de la réglementation pour lappliquer par la loi. Selon certaines rumeurs, Google aurait même menacé de retirer sa recherche dAustralie si une telle législation était entrée en vigueur.

Tout le contenu des journaux de News Corp napparaîtra pas sur Google Actualités - il sera organisé.

«Je voudrais remercier Sundar Pichai et son équipe chez Google qui ont montré un engagement réfléchi envers le journalisme qui résonnera dans tous les pays», a déclaré le directeur général de News Corp, Robert Thomson.

"Cest une cause passionnée pour notre entreprise depuis plus dune décennie et je suis heureux que les termes de léchange changent, non seulement pour News Corp, mais pour chaque éditeur."

