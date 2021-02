Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google ajoute des fonctionnalités dédition auparavant exclusives à Pixel à Google Photos. Ils sont maintenant pour tous les utilisateurs dAndroid, mais ils sont payants. Donc, si vous ne possédez pas de Pixel, vous devez vous abonner à Google One pour les utiliser.

Les abonnements Google One commencent à 1,99 USD par mois. Vous pouvez voir comment le service de stockage en nuage fonctionne ici , mais le plan de base offre 100 Go despace plus les 15 Go de stockage gratuit. Google ajoute également des avantages, tels que les récompenses Google Store ou ces nouvelles fonctionnalités dédition de Google Photos.

"À partir daujourdhui, nous proposons aux membres de Google One certaines des fonctionnalités dédition actuellement disponibles sur Pixel dans le cadre de leur abonnement", a annoncé Google dans un article de blog publié le 11 février 2021. "Ces effets transforment vos portraits à laide de lapprentissage automatique . "

Plus précisément, Google ajoute des outils tels que le flou de portrait amélioré, la lumière de portrait et la couleur pop, quil a introduits avec le Pixel 5 lautomne dernier. Cependant, Google ne supprime pas les versions gratuites existantes de Portrait Blur ou Color Pop de Google Photo. Ils fonctionneront toujours pour tout le monde.

Les nouvelles versions pour les utilisateurs de Pixel et les abonnés Google One exploitent simplement la puissance de lapprentissage automatique et lappliquent à des photos plus anciennes qui nont pas de données de profondeur plus récentes. Les utilisateurs de Pixel auront également toujours accès aux fonctionnalités gratuitement, même sils ne sont pas abonnés à Google One.

Google propose également des filtres basés sur lintelligence artificielle, tels quune option «dynamique» qui améliore automatiquement la luminosité et le contraste et des «suggestions de ciel» qui peuvent ajuster le ciel de vos photos avec plus de couleur et de contraste. "Faites ressortir vos images de lheure dor en augmentant et en ajustant la couleur et le contraste dans le ciel avec lune des nombreuses palettes inspirées par des levers et couchers de soleil à couper le souffle", a expliqué Google.

Gardez à lesprit quà partir du mois prochain , Google met fin à son programme de stockage illimité gratuit pour Google Photos.

Écrit par Maggie Tillman.