Waze cherche à améliorer votre trajet avec lintégration Audible

(Pocket-lint) - Waze appartient peut-être maintenant au géant quest Google, mais dinnombrables personnes lont toujours comme moyen par défaut dobtenir un bon itinéraire pour un voyage en voiture. Ses estimations de trafic sont effrayantes et son interface utilisateur est agréable et désinvolte.

Il sintègre également régulièrement avec de plus en plus de services pour se rendre plus attractif au fil des ans, en particulier des lecteurs de musique comme Spotify et Amazon Music.

Maintenant, il prend un léger virage à gauche pour ajouter également Audible à son lecteur audio, vous permettant daccéder et de lire vos livres audio de manière transparente dans son application de navigation.

Cest simple à faire: accédez simplement à votre application, appuyez sur licône de la musique et sélectionnez Audible comme lecteur, et vous serez prêt à partir une fois que vous serez connecté (et à condition que vous ayez des livres audio dans votre bibliothèque! ).

Lintégration fonctionne également dans les deux sens, donc si vous êtes dans lapplication Audible pendant que vous conduisez, vous pourrez toujours recevoir des directions, facilement.

Bien que nous ne conduisions personnellement nulle part en raison du verrouillage du Royaume-Uni, les utilisateurs aux États-Unis seront probablement des bénéficiaires plus immédiats, et lorsque le service normal reprendra éventuellement, ce sera formidable de pouvoir rattraper des histoires magnifiquement racontées sur le aller.

Écrit par Max Freeman-Mills.