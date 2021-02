Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google met à jour son application Fit sur les téléphones Pixel avec surveillance de la fréquence cardiaque et respiratoire. Il prévoit dajouter les fonctionnalités à dautres téléphones Android à lavenir. La chose intéressante à propos de ces fonctionnalités est quelles exploitent lappareil photo de votre téléphone.

Essentiellement, lapplication Fit utilisera votre caméra pour mesurer votre fréquence respiratoire en surveillant la montée et la descente de votre poitrine. Il suivra également votre fréquence cardiaque en observant les changements de couleur de votre doigt au fur et à mesure que le sang le traversera. Science! Mais Google a averti que sa nouvelle technologie de surveillance de la fréquence cardiaque et respiratoire ne devrait pas être utilisée pour évaluer ou diagnostiquer des conditions médicales:

"Bien que ces mesures ne soient pas destinées à un diagnostic médical ou à évaluer des conditions médicales, nous espérons quelles pourront être utiles aux personnes utilisant lapplication Google Fit pour suivre et améliorer leur bien-être au quotidien", a expliqué Google dans un article de blog . «Une fois les mesures effectuées, vous pouvez choisir de les enregistrer dans lapplication pour suivre les tendances au fil du temps, ainsi que dautres informations sur la santé et le bien-être.

Pour mesurer la fréquence respiratoire ou les respirations que vous prenez par minute, ouvrez la dernière version de lapplication Google Fit et pointez simplement la caméra frontale de votre téléphone Pixel vers votre tête et votre poitrine. Pour mesurer votre fréquence cardiaque, placez votre doigt sur la caméra arrière.

Google a déclaré que ses fonctionnalités utilisent également lapprentissage automatique. Des études internes sur les téléphones Pixel ont montré que sa fonction de fréquence respiratoire était précise en une respiration par minute pour les personnes atteintes ou non de problèmes de santé, et sa fonction de fréquence cardiaque était précise à 2% sur les personnes ayant une gamme de tons de peau. Google a annoncé son intention de publier un article scientifique contenant les données de ses tests.

Écrit par Maggie Tillman.