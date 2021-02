Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une nouvelle fonctionnalité est arrivée sur Google Meet et devrait vous aider à vous préparer avant de passer un appel.

La fonction «salle verte» vous donne non seulement un aperçu de ce que les autres verront lorsque vous rejoignez une visioconférence, mais elle vérifie à la fois le matériel audio et vidéo pour sassurer quils sont à la hauteur.

Non seulement vous pouvez faire défiler vos appareils pour le microphone, le haut-parleur et la caméra - afin de choisir la meilleure combinaison - la fonction vous alertera de tout problème détecté. Cela inclut les autorisations du navigateur pour le matériel audiovisuel et vous aide à détecter une mauvaise connectivité réseau, une qualité sonore ou des bruits de fond avant la réunion elle-même.

Il peut même être utilisé pour voir si votre microphone est désactivé involontairement.

La "salle verte" est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs de Google Meet, mais cela peut prendre jusquà 15 jours pour atteindre tous les comptes.

Il sera disponible pour tous les membres payants sur les éléments suivants: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard et Enterprise Plus.

Les clients G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education et Nonprofits pourront également lutiliser.

Vous pouvez consulter notre guide pratique sur la façon de démarrer un appel Google Meet à partir de lapplication Gmail ici .

Écrit par Rik Henderson.