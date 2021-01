Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Maps a été une technologie assez fructueuse au cours des 15 dernières années, simposant de loin comme le meilleur chien du monde de la navigation grand public.

Néanmoins, il y a toujours place à lamélioration, et Google vient de déployer un nouveau niveau de détail assez important dans quelques villes clés du monde, comme indicateur de la manière dont il souhaite améliorer son service plus largement.

Ces emplacements incluent le centre de Londres, Tokyo, San Francisco et New York, et ajoutent effectivement beaucoup plus de détails à ses cartes, reflétant plus précisément les obstacles de la vie réelle et des choses comme les passages pour piétons.

Le changement est subtil mais assez important - comme vous pouvez le voir sur notre image den-tête, des endroits comme Trafalgar Square sont soudainement superposés avec plus dinformations sur la façon dont vous allez réellement traverser son système routier compliqué.

Les informations ajoutées comprennent également la taille des trottoirs, les emplacements des feux de circulation et les îles piétonnes, entre autres. Il est assez évident que cela ne soit déployé que dans quelques endroits dans un premier temps, car cela implique effectivement de remapper des zones entières à la fois.

Les changements sont actifs maintenant, sans avoir besoin dune application mise à jour sur mobile ou autre - alors pourquoi ne pas consulter certains de vos points chauds préférés pour voir comment ils ont changé? Cest ce qui se rapproche le plus de voyager dans certains de ces endroits pendant un petit moment, après tout.

Écrit par Max Freeman-Mills.