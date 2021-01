Samsung améliore lexpérience en voiture avec SmartThings dans Android Auto, une compatibilité plus large avec les voitures

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de lévénement de lancement du smartphone Samsung Galaxy Unpacked, la société a confirmé que SmartThings fonctionnera avec Android Auto tout en parlant dune plus grande intégration avec les voitures, pour créer une intégration plus transparente lorsque vous êtes sur la route.

Samsung prend en charge Android Auto depuis longtemps, donc cette partie de léquation nest pas nouvelle, mais Samsung a tenu à souligner une relation de travail plus étroite avec Google tout au long de lévénement de lancement. Bien que lexpérience Android Auto reste sensiblement la même, lintégration SmartThings ouvre un nouveau domaine de possibilités depuis lécran de votre voiture.

Cela vous permettra daccéder à tout ce que vous pourriez avoir dans votre monde SmartThings via Android Auto, afin que vous puissiez taper pour effectuer des ajustements via SmartThings. Bien sûr, Google prend de toute façon en charge un large éventail dappareils pour la maison intelligente, qui serait de toute façon pris en charge via Google Assistant dans Android Auto, mais cela donne plus doptions à ceux qui ont construit une maison intelligente autour du système SmartThings.

Ce qui est plus intéressant, cest que SmartThings pourra utiliser des fonctions comme la géolocalisation pour vous donner des invites dans la voiture. Vous pourrez déclencher des routines, comme préparer la maison pour votre retour lorsque vous rentrez chez vous. Tout cela est assez standard, mais avoir un message contextuel dans Android Auto sur lécran de votre voiture est un peu plus unique.

Samsung a également parlé dintégrer davantage de voitures dans SmartThings, ce qui vous permettra de contrôler les voitures compatibles dans lapplication SmartThings, plutôt que dutiliser la propre application de votre voiture sur votre téléphone. Cela peut renvoyer des informations telles que les niveaux de charge, ainsi que vous permettre de préconditionner votre voiture avant de quitter la maison - et le tout du côté de Samsung.

Cela va encore plus loin, avec des notifications sur la route lorsque la charge de votre voiture est faible, afin que vous puissiez être dirigé vers une station de charge. Bien que votre voiture le fasse à partir de ses propres systèmes natifs, Android Auto a jusquà présent été assez éloigné de ce type dinteraction - et il semble que SmartThings pourrait fournir cette solution.

En dehors de la prise en charge de lapplication, Samsung a également inclus UWB - ultra large bande - dans les nouveaux Galaxy S21 + et Galaxy S21 Ultra, qui prennent en charge les clés numériques, y compris certaines clés de voiture. Tout cela sajoute à un système Samsung qui devient plus convivial pour les voitures - et étant le plus grand fabricant de smartphones au monde, cela pourrait profiter à de nombreux conducteurs.

Écrit par Chris Hall.