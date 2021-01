Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a suspendu Parler de son Google Play Store . Cest une application sociale populaire parmi les partisans du président Donald Trump.

La décision de lancer Parler est intervenue vendredi, deux jours après quune foule pro-Trump a pris dassaut le Capitole américain . Cela faisait également suite à la décision de Twitter, vendredi, dinterdire définitivement le compte du président Trump en raison du risque de nouvelles violences.

Bien quil ne soit plus sur Play Store, Parler ne sera pas supprimé des téléphones des utilisateurs et peut être installé à partir dautres magasins dapplications Android.

Dans une déclaration aux médias, Google a déclaré quil visait à protéger la sécurité des utilisateurs:

"Nos politiques de longue date exigent que les applications affichant du contenu généré par les utilisateurs disposent de politiques de modération et dapplication qui suppriment le contenu flagrant comme les messages qui incitent à la violence. Tous les développeurs acceptent ces conditions et nous avons rappelé à Parler cette politique claire ces derniers mois. Nous sommes conscients de publication continue dans lapplication Parler qui cherche à inciter à la violence continue aux États-Unis. "

Google a également déclaré quil reconnaît quil peut y avoir un débat sur les politiques de contenu, et quil est difficile pour les applications de supprimer immédiatement tout contenu non conforme, mais il pense toujours que les applications devraient mettre en œuvre une "modération robuste" pour le contenu flagrant. "À la lumière de cette menace permanente et urgente pour la sécurité publique, nous suspendons les listes de lapplication sur le Play Store jusquà ce quelles résolvent ces problèmes", a déclaré Google.

Au cours de la semaine dernière, beaucoup ont appelé Google et Apple à interdire Parler . Il nest pas seulement utilisé par les partisans les plus fanatiques du président Trump, mais aussi par les extrémistes, les suprémacistes blancs et les conservateurs dextrême droite. Il existe des inquiétudes largement répandues selon lesquelles le contenu récent partagé sur la plate-forme a joué un rôle dans lorganisation et lenflammation de la récente émeute du Capitole qui a fait cinq morts, dont un policier.

Buzzfeed News a rapporté vendredi quApple avait également contacté le réseau social, menaçant dinterdire Parler à moins quil ne propose un "plan de modération complet". Il a 24 heures pour se conformer. Apple na pas encore commenté publiquement la question.

Pour en savoir plus sur linsurrection au Capitole mercredi ainsi que sur linterdiction permanente du président de Twitter vendredi, consultez notre guide ici .

Écrit par Maggie Tillman.