Quest-ce que Google Classroom et comment fonctionne-t-il?

(Pocket-lint) - Google Classroom est une plate-forme éducative de Google, conçue pour permettre aux professionnels de léducation de mener plus facilement des cours virtuels.

Cest une plateforme largement utilisée, des tuteurs individuels aux écoles entières, permettant aux enseignants de créer et dorganiser des cours, tout en permettant également la communication avec les étudiants, et la soumission de travaux par les étudiants, et le tout dans la même plate-forme, sans avoir tout dispersés dans différents comptes et services.

Essentiellement, il est conçu comme une salle de classe virtuelle et conçu pour être simple. Ici, nous nous concentrons sur un guide dutilisation rapide pour le parent ou lélève, ce nest pas un guide pour les enseignants.

Votre école ou université, ou votre enseignant, configurera Google Classroom et créera les classes. Pour accéder à Google Classroom, vous aurez besoin de votre adresse e-mail et de votre mot de passe que vous utilisez pour le compte Google de votre établissement et qui doivent être fournis par votre établissement. Assurez-vous de ne pas essayer de vous connecter avec un compte Google personnel, car dans de nombreux cas, cela ne fonctionnera pas, à moins que ce ne soit pour un tuteur privé ou un cours.

Vous pouvez trouver Google Classroom à ladresse class.google.com où vous pouvez vous connecter. Sinon, si vous êtes déjà connecté au compte Google de votre école, comme Gmail de votre école, vous pouvez cliquer sur les neuf points dans le coin supérieur droit dune page Google pour révéler vos services Google - et Classroom sera ici. Cest le carré vert dans une boîte jaune, comme indiqué ci-dessus.

Les enseignants ont la possibilité dinviter des étudiants à des cours. Cela enverra un e-mail au bon compte Gmail, fournissant un lien permettant aux étudiants de rejoindre les cours. Google Classroom offre également la possibilité de créer des codes didentification uniques pour des classes individuelles, afin que les enseignants puissent fournir un code pour vous donner accès.

Il existe également une application Google Classroom pour smartphones, dont nous discutons ci-dessous et encore une fois, vous devrez vous connecter à cette application à laide de ladresse e-mail et du mot de passe Google de votre école.

Si vous souhaitez configurer et utiliser Google Classroom en tant quenseignant, cela fait partie des services G Suite for Education de Google. Si votre école ou collège utilise G Suite for Education, vous y avez déjà accès et il vous suffit de le configurer.

Il existe de nombreuses façons daccéder à Google Classroom. Cest une plate-forme Web, elle fonctionne donc dans un navigateur et cela signifie que tout appareil pouvant accéder à Internet vous permettra daccéder à Google Classroom.

La plupart utiliseront un ordinateur portable ou un PC , qui est la voie daccès préférable. Mais toute tablette ayant accès à un navigateur vous permettra daccéder à Google Classroom via la méthode ci-dessus.

Tout le monde na pas besoin dun ordinateur pour accéder à Google Classroom (cela dépend exactement de ce dont vous avez besoin et des cours auxquels vous assistez), mais il existe également des applications pour smartphone. Cela vous donnera un accès direct sans avoir besoin dutiliser le navigateur de votre téléphone, ce qui vous facilitera la tâche. Même si vous utilisez une autre plate-forme, la connexion à lapplication pour smartphone vous donnera plus doptions, donc cela vaut la peine dêtre utilisé.

Sinon, si vous navez pas accès à un ordinateur, vous pouvez utiliser des consoles de jeu qui ont également un navigateur. Cela signifie que vous pouvez accéder à Google Classroom sur Xbox ou PlayStation. Nous avons écrit un guide sur la façon de procéder ici - et vous aurez vraiment besoin de connecter un clavier USB pour que cela fonctionne pratiquement.

Noubliez pas que vous pouvez utiliser les applications Google Classroom en combinaison, afin de pouvoir afficher les devoirs sur la Xbox, puis utiliser votre téléphone pour soumettre le travail.

Dans les coulisses, Google Classroom fournit de nombreux outils aux enseignants pour créer et partager des leçons, gérer et organiser les élèves et animer des cours. La manière dont les leçons sont créées et gérées dépendra des écoles ou des enseignants individuels et de la manière dont ils prévoient denseigner ces leçons, Google Classrooms offrant une grande flexibilité dans la structure de ces leçons.

Les élèves verront quatre zones principales de lespace de travail Google Classrooms. Alors que les enseignants ont accès à tous les outils en arrière-plan, pour les étudiants, linterface se concentre sur les informations auxquelles ils ont besoin daccéder.

En haut de la page se trouvent quatre en-têtes principaux: Stream, Classwork, People et Grades. Maintenant, nous détaillerons rapidement ce que chacun de ces domaines fera.

Stream est vraiment la partie sociale de la classe tout au sujet de la communication. Pour les petites classes entièrement virtuelles, cela peut être largement utilisé pour la discussion, mais pour les classes plus importantes remplaçant les leçons physiques, il se peut que les commentaires des étudiants dans le Stream soient tout simplement trop difficiles à gérer.

Cest là que vous trouverez le travail quil y a à faire et lendroit où vous passerez le plus clair de votre temps en classe. Le travail de classe est un peu comme un dossier dans lequel vous trouverez les devoirs que votre enseignant a définis pour vous.

Une gamme de types de documents différents peut être mis sur Google Classroom - des documents pour information, des documents à partager pour tous qui sont modifiables par tous (peut-être un registre de classe), ou des documents individuels à éditer par chaque élève, qui seront probablement pour le travail réel. Des images, des instructions, des vidéos, etc. peuvent tous être placés dans le travail de classe pour soutenir les devoirs.

Lorsquil sagit de faire le travail assigné, les enseignants décideront de ce quils veulent que vous fassiez et, dans de nombreux cas, vous pourrez créer ce travail dans Google Docs que lenseignant fournit via Google Classroom. Les enseignants décideront également de ce que vous devez soumettre ou remettre et cela peut également être fait via Google Classroom. Cela peut être de remplir le document fourni, ou de soumettre un travail externe, en partageant un fichier ou en prenant une photo dune œuvre dart ou de quelque chose décrit.

Cest un domaine dans lequel lutilisation de lapplication pour smartphone rendra les choses très faciles, car vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone, puis la télécharger dans Google Classroom sans vous soucier de la façon dont vous pourriez dabord la transférer sur votre ordinateur.

De plus, si vous accédez à Google Classroom via une console de jeux ou une tablette - peut-être parce que vous navez pas accès à un ordinateur portable - utiliser à nouveau lapplication pour smartphone vous donne un moyen facile de soumettre des travaux à Google Classroom, ce qui serait difficile sur certains appareils.

Sur la page Travail en classe, vous pouvez utilement voir vos tâches sur le côté gauche, mais sachez que toutes les écoles organiseront et géreront le travail légèrement différemment, alors assurez-vous de contacter votre enseignant si vous ne trouvez pas ce que vous êtes censé. faire.

Il y a un onglet Personnes dans Google Classroom et cela vous donnera accès à toutes les personnes dune classe et il devrait également vous donner les coordonnées de votre enseignant ou de vos enseignants.

Vous trouverez également généralement des détails sur tous les autres membres de la classe dans cette zone.

Google Classroom est une plate-forme éducative complète, elle inclut donc la possibilité de noter ou de noter le travail dans le quatrième onglet. De la part de certains élèves, cela fournira des commentaires essentiels et un endroit pour suivre les progrès, mais naturellement, le système de notation ne conviendra pas à toutes les classes ou écoles qui utilisent la plate-forme Google Classroom, alors ne soyez pas surpris si ce domaine ne lest pas. utilisé.

Pour ceux du Royaume-Uni, le gouvernement a besoin dun retour dinformation pour lapprentissage à distance, de sorte que le marquage du travail aura toujours lieu - il se peut quil ne se reflète pas dans le système fourni par Google Classroom.

