Comment accéder à Google Classroom sur Xbox et PlayStation

(Pocket-lint) - Les enfants étant confrontés à une autre longue période denseignement à domicile lors du troisième verrouillage à léchelle du Royaume-Uni, les parents sans ordinateur portable ni tablette pourraient se demander comment ils peuvent se connecter aux services éducatifs à domicile. Eh bien, saviez-vous que vous pouvez utiliser une console de jeux Xbox ou PlayStation à la place?

Tout ce dont vous avez besoin est une Xbox One, Xbox Series S , Xbox Series X , PlayStation 4, PS4 Pro ouPS5 plus un clavier USB et votre enfant devrait pouvoir accéder à des services scolaires en ligne, tels que Google Classroom.

Voici notre guide sur la façon daccéder à Google Classroom sur une console Xbox ou PlayStation.

Les consoles Xbox ont chacune accès à Microsoft Edge - le navigateur Web préinstallé dans le cadre de lexpérience utilisateur Xbox. Cela peut être utilisé pour accéder à Google Classroom (ou à un autre service éducatif en ligne approuvé par lécole de votre enfant).

1. Branchez un clavier filaire sur votre Xbox One, Xbox Series X ou Xbox Series S via lun des ports USB à lavant ou à larrière.

2. Appuyez sur le bouton Xbox en haut au centre dun contrôleur de jeu et dirigez-vous vers «Mes jeux et applications» dans le menu latéral.

3. Cliquez sur "Voir tout", faites défiler jusquà "Applications" et vous verrez Microsoft Edge dans les icônes sur le côté droit. Ouvrez-le.

4. Tapez class.google.com dans la barre dURL en haut et connectez-vous comme vous le feriez sur un PC à laide du compte Gmail de votre école.

5. Vous pouvez utiliser un contrôleur Xbox pour déplacer le curseur ou une souris USB distincte branchée sur lun des autres ports.

La PlayStation 4 a son propre navigateur Web qui est facile à trouver sur la PlayStation 4 (dans le menu de contenu sous la forme dune icône avec WWW écrit dessus). Cependant, cest actuellement un peu plus délicat sur PS5, car il ny a aucun moyen douvrir le navigateur de manière native.

Au lieu de cela, vous pouvez ouvrir les paramètres système, puis le guide de lutilisateur. Cela ouvrira un manuel dutilisation en ligne dans une page de navigateur Web, vous naurez donc quà changer lURL en haut. Sinon, les autres étapes sont les mêmes.

1. Branchez un clavier et / ou une souris filaire dans les ports USB de la PS4 ou PS5 - chaque console doit les reconnaître.

2. Dans la barre dURL du navigateur, saisissez class.google.com , puis connectez-vous à laide des informations fournies par lécole de votre enfant.

3. Vous pouvez désormais accéder à Google Classroom.

Dans certains cas, vous ne pourrez peut-être pas faire tout ce que vous pouvez sur un ordinateur portable ou un PC, mais vous pouvez à tout le moins accéder à Google Classroom et voir le mot que votre enseignant vous a assigné.

