Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pensez à tout ce que vous lisez sur votre téléphone chaque jour - quil sagisse des actualités, dun article de blog ou dun article. Mais ceux dentre vous qui bougent beaucoup, ou qui ont peut-être des difficultés visuelles ou de lecture, peuvent avoir besoin dun peu daide pour parcourir tout ce matériel chaque jour.

Heureusement, Google a une fonctionnalité Google Assistant rien que pour vous. Cela sappelle Read It. Mais cest exclusif aux utilisateurs dAndroid pour le moment.

Daccord, nous savons ce que vous pensez: pourquoi voudriez-vous que lAssistant Google lise à voix haute une page Web entière dune voix robotique? Ce nest pas de cela dont nous parlons ici. Au lieu de cela, Google Assistant peut transformer presque nimporte quel texte sur Internet en un livre audio incroyablement naturel dans jusquà 42 langues.

Voici comment fonctionne la fonction Read It de Google Assistant.

Avec Google Assistant, votre navigateur peut désormais lire pratiquement nimporte quel article à voix haute. Pour commencer, vous avez juste besoin dun téléphone Android à jour exécutant le navigateur Chrome. Ensuite, dans Chrome, accédez à une page Web que vous souhaitez lire, telle que pocket-lint.com ou theguardian.com.

Lorsquune page Web saffiche dans votre navigateur Chrome sur votre téléphone Android, vous pouvez dire «Ok Google, lis-la» ou «Hey Google, lis cette page», puis lAssistant Google lira immédiatement à voix haute le contenu de la page Web. Pour vous aider à suivre, la fonction fera automatiquement défiler la page et mettra en évidence les mots lorsquils sont lus à voix haute. Vous pouvez également modifier la vitesse de lecture et choisir parmi plusieurs voix et langues.

Lorsque vous dites la commande «Lire», vous entrez une vue personnalisée pour la fonction Lire. Vous verrez larticle dans les deux tiers supérieurs et les commandes de lecture en bas. Vous pouvez faire des va-et-vient avec les boutons de retour / davance, ou mettre en pause ou lire. Mais nous pensons que Read It est particulièrement utile une fois que vous éteignez votre écran ou ouvrez une autre application; il continuera à lire comme nimporte quel lecteur audio. En dautres termes, vous pouvez écouter pendant vos déplacements.

La chose clé à noter est que les pages Web sont lues à haute voix dans ce que Google décrit comme "des voix expressives et naturelles, visant à utiliser la même intonation et le même rythme que vous utiliseriez si vous la lisiez vous-même". Les sites Web nont pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial pour activer la lecture, mais les développeurs dapplications doivent en ajouter, ce qui signifie que toutes vos applications préférées ne prendront pas en charge la lecture. Vous devrez le tester pour savoir lequel faire.

Lorsque vous utilisez Read It sur une page Web, vous remarquerez les commandes de lecture en bas. Vous pouvez utiliser les boutons de rembobinage de 10 secondes et davance de 30 secondes à côté du bouton de lecture. Vous remarquerez également que le texte lu à haute voix sera mis en surbrillance lors de sa lecture. Pour changer ce que vous entendez, appuyez sur un autre paragraphe. Cest si facile.

Lorsque vous utilisez Read It sur une page Web, vous remarquerez les commandes de lecture en bas. Sous le bouton de lecture, il y a une option de vitesse. Ici, vous pouvez également régler la vitesse de lecture jusquà un tempo de 0,5x ou jusquà 3,0x. Nous pensons que la vitesse par défaut de 1.0x est idéale, mais tout dépend de vous et de vos préférences bien sûr.

Lorsque vous utilisez Lire sur une page Web, vous remarquerez un menu de débordement à trois points dans le coin supérieur droit. Appuyez dessus pour accéder à quelques options supplémentaires, telles que Lire la voix à voix haute, qui vous permet de modifier les voix de la fonction. Vous avez le choix entre quatre voix pour la lecture - deux voix féminines et deux voix masculines.

Lorsque vous utilisez Lire sur une page Web, vous remarquerez un menu de débordement à trois points dans le coin supérieur droit. Appuyez dessus pour accéder à quelques options supplémentaires, telles que Traduction, qui vous permet de traduire le texte dans une autre langue. En décembre 2020, il y a 42 langues différentes au choix, dont lallemand et le français.

Il est également possible de désactiver la synchronisation du texte si vous ne souhaitez pas que larticle défile au fur et à mesure de sa lecture. Cest une autre option dans le menu de débordement à trois points.

Comme nous lavons noté précédemment, Read it fonctionne sur toutes les pages Web mais pas dans toutes les applications, car les développeurs doivent prendre en charge la fonctionnalité. Nous lavons essayé dans lapplication The New York Times et lapplication CNN, et cela na pas fonctionné. Nous avons dû utiliser leurs sites Web dans Chrome à la place. Cela dit, les paywalls étaient également un problème. Même lorsque vous êtes connecté au New York Times dans Chrome, lAssistant Google ne peut pas lire le texte protégé par le paywall. Vous devez également supporter les publicités et les pop-ups pendant quun article vous est lu.

Enfin, Read It ne fonctionne de manière cohérente que dans Chrome. Nous avons remarqué que les navigateurs basés sur Chromium comme Vivaldi et Brave ne fonctionnaient pas avec cette fonctionnalité.

Consultez larticle de blog produit de Google et larticle de blog des développeurs pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.