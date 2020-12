Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a mené un certain nombre dexpériences intéressantes avec lintelligence artificielle au cours des dernières années. Le dernier est appelé "Blob Opera" et il est conçu pour vous permettre de créer des airs adorables avec laide de personnages de dessins animés mignons.

Il a été créé par David Li comme une expérience pour Google Arts & Culture et vous permet de créer simplement une mélodie de style opéra agréable en déplaçant simplement les personnages.

Présentation de Blob Opera, une expérience que jai créée pour Google Arts & Culture: https://t.co/dfLnCXSR0R pic.twitter.com/UYbZH8jXE2 - David Li (@daviddotli) 15 décembre 2020

Cest facile à faire pour tout le monde et vous navez besoin daucun talent ni de connaissances musicales pour le faire. Chargez simplement Blob Opera et vous êtes présenté avec des blobs de dessins animés colorés que vous pouvez ensuite faire glisser de haut en bas pour signer à des hauteurs différentes, en avant et en arrière pour chanter différentes voyelles.

Les blobs représentent la basse, le ténor, la mezzo-soprano et la soprano. Vous pouvez tous les utiliser ou désactiver certains dentre eux. Les résultats sont très amusants et vous pouvez créer et enregistrer vos propres chansons, puis les partager facilement.

Si vous vous sentez festif, vous pouvez également cliquer pour que les petites gouttes vous chantent des airs de Noël. Ceux-ci incluent certains des classiques - Jingle Bells , Silent Night , O Come All Ye Faithful, Away in a Manger et plus encore.

Écrit par Adrian Willings.