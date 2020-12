Le système dexploitation Fuchsia de Google semble avoir une nouvelle vie - pourrait-il un jour remplacer Android?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le système dexploitation Fushia de Google est une tentative du géant de la recherche de créer son propre système dexploitation à partir de zéro. Le problème, cest que cela fait un certain temps que cela fonctionne en arrière-plan - depuis 2016 en fait.

Le développement semble avoir stagné, mais maintenant Google semble plus désireux de continuer à travailler sur le système dexploitation - il a ouvert le développement du logiciel à dautres et parle dune deuxième version des composants clés qui composent le logiciel.

Il sagit dune étape importante, car elle indique également que Google poursuit ses projets pour Fuschia. Le système dexploitation pourrait éventuellement remplacer Android et Chrome OS en tant que système unifié sur tous les appareils, mais il est assez tôt pour le dire à ce stade, car il est très expérimental. Ces systèmes dexploitation existants sont basés sur des noyaux logiciels existants, ce serait donc une chance de recommencer, tout comme Huawei la fait avec Harmony OS .

Dans un article de blog , Wayne Piekarski de Google déclare que "Fuchsia est conçu pour donner la priorité à la sécurité, à la mise à jour et aux performances" et quil "accueille les contributions de haute qualité et bien testées de tous. Il existe désormais un processus pour devenir membre pour soumettre des correctifs. , ou un committer avec un accès en écriture complet. "

«Fuchsia nest pas prêt pour le développement général de produits ou comme cible de développement, mais vous pouvez le cloner, le compiler et y contribuer. Il prend en charge un ensemble limité de matériel x64, et vous pouvez également le tester avec lémulateur de Fuchsia. "

Écrit par Dan Grabham.