(Pocket-lint) - Si vous avez déjà essayé dutiliser Google Maps pour vous déplacer à pied au milieu dune ville bien bâtie, vous saurez à quel point le suivi de la localisation peut être inexact. Google travaille sur une solution pour améliorer cela dans un proche avenir.

Les systèmes mondiaux de navigation par satellite reposent généralement sur une logique de visibilité directe. En dautres termes, ils ont besoin de vous voir afin de suivre avec précision vos mouvements et de les traduire en données de navigation utiles. Cela devient un problème lorsque vous vous trouvez dans un étalement urbain massif où de grands immeubles et des structures denses perturbent ce signal. Ensuite, la conjecture entre en jeu et cest là que les choses commencent à mal tourner.

Les développeurs de Gooogle travaillent sur une solution à ce problème. Ce correctif nutilise pas les signaux Bluetooth ou Wi-Fi locaux comme vous pouvez vous y attendre, mais utilise plutôt les données dont Google a déjà besoin pour améliorer la précision. Google dispose déjà de cartes 3D de nombreux emplacements quil a rassemblées pour Google Earth et quil peut ensuite utiliser pour améliorer lexpérience utilisateur.

Grâce à un apprentissage automatique intelligent, lentreprise peut alors compléter les données GPS avec la cartographie 3D pour réduire les erreurs. Google dit que "... réduit les occurrences de mauvais côté de la rue denviron 75%."

Ceci est cependant limité à la navigation à pied et ne fonctionnera pas lorsque vous conduisez. Il faut également que Google dispose dune carte 3D de la région dans laquelle vous voyagez. Google a 3 850 villes dans le monde cartographiées, mais ce nest certainement pas partout.

La mise à jour arrive ce mois-ci sur le Pixel 5 et le Pixel 4a (5G) et sera déployée sur dautres téléphones Android (à condition quils exécutent Android 8 ou plus récent) au cours des prochaines semaines.

Écrit par Adrian Willings.