Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous possédez un téléphone Android et utilisez Google Photos , vous disposez désormais dune nouvelle fonctionnalité intéressante: la possibilité de définir des souvenirs comme fond décran.

Ceux dentre vous qui sont à la recherche dun nouveau fond décran pourront utiliser des images dans votre section Souvenirs de Google Photos. Plus précisément, vous pouvez définir votre fond décran comme une série aléatoire et rotative de photos enregistrées. Une nouvelle mise à jour logicielle déployée sur lapplication Google Photos, appelée version 5.22 , vous permettra daccéder à la section fond décran de votre téléphone, et sous les fonds décran animés, vous devriez voir loption dutiliser Memories.

Une fois sélectionné, votre téléphone commencera à servir des photos comme arrière-plan. Vous pouvez même prévisualiser ce que vous verrez comme fond décran avant de le configurer. Malheureusement, vous ne pouvez pas décider quels souvenirs voir. Google utilisera ses algorithmes dapprentissage automatique pour tirer des photos en votre nom. Ainsi, il y a toujours la possibilité que des photos NSFW apparaissent, même si nous espérons que son algorithme est suffisamment intelligent pour rechercher de meilleures photos.

Gardez à lesprit que Google a récemment annoncé quil abandonnerait la fonction de stockage de photos illimité et gratuit de Google Photos le 1er juin 2021. À partir de cette date, Google Photos commencera à facturer le stockage de plus de 15 Go. Si vous envisagez de tester un autre service, essayez maintenant un fond décran "Memories" en direct.

Écrit par Maggie Tillman.