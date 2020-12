Google Maps inclut désormais des informations sur la communauté dexperts locaux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a ajouté la possibilité pour la communauté de laisser des informations à Google Maps, ce qui signifie que vous pouvez désormais voir les informations dexperts locaux sur les lieux que vous visitez.

Cela signifie essentiellement quen plus des informations sur un endroit local qui ont été ajoutées par le propriétaire de lentreprise, vous pourrez également voir les mises à jour des personnes qui y sont allées récemment. Cest potentiellement un moyen utile dobtenir des mises à jour opportunes à un endroit où vous allez vous assurer de ne pas arriver déçu.

Imaginez voyager quelque part seulement pour constater quil est fermé pour maintenance ou que les heures douverture ont changé et que vous ne pouvez pas entrer. Parfaitement plausible en 2020 où le monde est tout à lenvers.

Maintenant, Google Maps atténue une partie de cette misère en améliorant longlet Explorer de Google Maps. Dans cette zone de lapplication, vous pourrez désormais obtenir "des mises à jour et des recommandations de sources locales de confiance ..." et cela ninclura pas seulement des critiques, mais aussi des photos, des messages et plus encore. Si vous voyez des mises à jour de personnes que vous aimez, vous pouvez les suivre pour en savoir plus à lavenir. Les articles des éditeurs concernés feront également leur apparition ici.

Google explique:

"Chaque jour, vous pouvez accéder à votre flux pour voir ce qui se passe dans votre région. Vous vous demandez si votre restaurant mexicain préféré a ajouté un nouveau plat au menu? Si vous le suivez sur Maps, vous recevrez ses mises à jour dans votre flux. Vous recherchez une nouvelle randonnée à proximité ou une excursion dune journée populaire près de votre ville? Parcourez le flux pour obtenir les principales recommandations des utilisateurs de Google Maps dans cette région. En déplaçant et en zoomant sur la carte, vous pouvez trouver des informations utiles sur presque tous les lieux de la région. dans le monde, grâce aux contributions de locaux avertis. "

Le résultat final devrait être beaucoup moins décevant lorsque vous voyagez dans des endroits que vous ne connaissez pas. Que demander de plus en 2020?

Écrit par Adrian Willings.