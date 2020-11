Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé son partenariat avec Disney pour proposer une nouvelle application AR mettant en vedette The Mandalorian et Baby Yoda (alias The Child). Les joueurs interagissent avec les personnages en RA et peuvent capturer et partager des scènes depuis lapplication.

Appelée The Mandalorian AR Experience , lapplication est basée sur ARCore, la plate-forme de développement de Google pour la RA. Il utilise même lAPI ARCore Depth pour locclusion, ou lorsquun objet AR est bloqué de la vue par dautres objets de la scène. Google sest également associé à Lucasfilm pour créer des modèles et des animations pour lapplication, tous inspirés de la première saison de lémission à succès Disney +. Le seul inconvénient est que vous avez besoin dun appareil Android 5G compatible pour utiliser lapplication.

Google a déclaré que The Mandalorian AR Experience "vous met dans la peau dun chasseur de primes suivant les traces de Mando lui-même, Din Djarin et The Child". De nouveaux épisodes seront également déployés chaque semaine sur lapplication, il est donc prudent dassumer le nouveau la saison du spectacle - la deuxième saison - pourrait également venir sur lapplication.

Vous pouvez télécharger The Mandalorian AR Experience maintenant sur le Google Play Store . Bien que vous nayez pas besoin dune connexion 5G pour utiliser lapplication, vous pouvez consulter cette liste de support pour voir si vous êtes même capable de lexécuter sur votre appareil. Google a indiqué que lapplication pourrait également être installée sur plus dappareils Android.

Écrit par Maggie Tillman.