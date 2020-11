Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google introduit un changement majeur dans son application Google Pay , pour faciliter lenvoi dargent et comprendre vos finances.

Lapplication dispose désormais dune interface qui met en évidence les personnes lors des transactions, ce qui signifie que vous verrez les activités regroupées autour damis et dentreprises, comme vous le faites dans Venmo . Vous pouvez simplement toucher votre ami ou maman et leur envoyer de largent, plutôt que de les rechercher. Cest facile.

Google Pay propose également désormais une fonctionnalité de paiement de groupe. Vous pouvez même utiliser lapplication pour payer votre facture dans les restaurants, les stations-service et les services de stationnement de certaines villes à partir du 18 novembre 2020. Mais, contrairement à Venmo, vos transferts dargent ne seront visibles que par vous et votre destinataire.

Autre fonctionnalité intéressante: Google Pay peut désormais scanner vos photos . Imaginez que vous ayez pris une photo de votre reçu chez Pizza Hut; vous pouvez rechercher plus tard le mot «pizza» et Google analysera vos photos pour trouver ce mot et afficher cette transaction. Vous pouvez également récupérer des reçus de Gmail.

1/6 Google

Enfin, une nouvelle section Insights à la menthe dans lapplication a été ajoutée pour afficher toutes vos habitudes de dépenses. Il extrait également les informations des comptes bancaires connectés, des cartes de crédit et de débit. Il vous rappellera même léchéance des factures et vous avertira des achats importants en cas dactivité frauduleuse.

Google Pay peut également vous envoyer des rapports sur votre activité. Cela peut montrer des choses comme «voici ce que vous avez dépensé cette semaine», par exemple.

Google a déclaré que Pay comptait désormais plus de 150 millions dutilisateurs mensuels dans 30 pays. Son application mise à jour est maintenant déployée pour les utilisateurs dAndroid et iOS.

Écrit par Maggie Tillman.