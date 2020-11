Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a introduit une mise à jour de Google Fit . La mise à niveau apporte un nouvel écran daccueil présentant les données relatives à la santé et au suivi du sommeil.

Vous pouvez désormais consulter facilement les informations clés telles que les objectifs hebdomadaires, les entraînements récents, la fréquence cardiaque et le poids à partir du moment où vous ouvrez lapplication. La nouvelle mise à jour logicielle, pour les versions Android et iOS de Google Fit, commencera à être déployée à partir de la mi-novembre 2020 pour tous les utilisateurs.

Google ajoute également de nouvelles vignettes - pour les entraînements, la météo et les exercices de respiration - à lapplication de montre intelligente Wear OS. Google a déclaré que les appareils Wear OS et les accessoires pour la maison intelligente compatibles (comme le Fossil Gen 5E, Oura Ring et le tapis de suivi du sommeil Withings) peuvent désormais synchroniser les données de sommeil avec lapplication Fit. Cela devrait faciliter le suivi de lactivité nocturne et des étapes de sommeil. Cette fonction de suivi du sommeil vous permet également de créer des objectifs pour les horaires de coucher.

Les nouvelles tuiles Wear OS devraient également permettre de vérifier la météo, de démarrer des séances de respiration guidées et de lancer des entraînements récents via des raccourcis. Enfin, Google a déclaré que vous pourrez envoyer des données telles que des statistiques, des itinéraires et des photos de Google Fit via les réseaux sociaux ou les applications de messagerie.

Gardez à lesprit quen avril dernier, Google a actualisé totalement sa plate-forme Fit, qui comprenait une refonte pour recentrer votre attention sur un objectif différent. (À savoir: étapes.) Cela sest produit environ six mois après que Google ait ajouté le suivi du sommeil. Vous pouvez en savoir plus sur cette refonte, qui est conforme à la nouvelle mise à jour, ici .

Écrit par Maggie Tillman.