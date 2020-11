Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Photos noffrira plus de sauvegardes de photos gratuites et illimitées à partir de lannée prochaine.

Pendant cinq ans, il na pas compté la photo de «haute qualité» dans la répartition de lespace de stockage de votre compte Google. Cela est sur le point de changer , car toutes les nouvelles photos et vidéos que vous importez seront comptabilisées dans les 15 Go de stockage gratuits fournis avec chaque compte Google ou stockage supplémentaire acheté avec Google One.

Google compte déjà les photos de «qualité originale» contre votre casquette; il suffit de supprimer des sauvegardes illimitées pour des photos et des vidéos de haute qualité que Google Photos a compressées pour une efficacité maximale. Noubliez pas que lespace de stockage de votre compte Google est partagé entre Drive, Gmail et Photos.

Le changement entre en vigueur le 1er juin 2021. Google a déclaré que toutes les photos et tous les documents sauvegardés avant cette date ne seront pas comptabilisés dans le plafond de 15 Go - seules les photos téléchargées après seront comptées. Ainsi, pour la première fois, vous pouvez commencer à vous soucier de la quantité de stockage de compte Google / Google One quil vous reste. La seule solution de contournement est si vous achetez un téléphone Pixel, car les propriétaires de Pixel pourront toujours télécharger des photos de haute qualité (non originales) qui ne compteront pas dans leur plafond.

À lorigine, les propriétaires de Pixel bénéficiaient de sauvegardes gratuites illimitées de photos originales de qualité.

Google enverra des alertes lorsque vous approchez de votre limite de 15 Go. Google introduit également de nouveaux outils de gestion du stockage dans Google Photos, ce qui vous permet de trouver et de supprimer plus facilement des photos telles que des captures décran. Google va également suggérer un niveau de stockage Google One, en fonction de vos importations moyennes au fil du temps.



Google One commence à 1,99 $ par mois pour 100 Go et va jusquà 30 To pour 149,99 $ par mois. Vous pouvez en savoir plus sur Google One dans notre guide ici. Nous avons également un guide de trucs et astuces Google Photos ici .

Dautres modifications de la politique de compte Google sont également en cours, telles que les fichiers Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms et Jamboard, qui sont désormais tous comptabilisés dans le plafond de stockage de votre compte. Google supprime également maintenant les données des comptes Google inactifs qui ne sont pas connectés depuis au moins deux ans.

Écrit par Maggie Tillman.