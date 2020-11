Google Photos commence à ajouter des fonctionnalités payantes, à commencer par la couleur pop

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google limite certaines fonctionnalités aux abonnés Google One, ce qui signifie que vous aurez besoin dun abonnement payant à Google One pour y accéder.

La société ajoute une nouvelle fonctionnalité de couleur pop à lapplication Google Photos que ses utilisateurs peuvent appliquer à nimporte quelle photo - pas seulement aux photos avec des informations de profondeur. Mais vous devrez vous abonner à loffre groupée de services Google One avant de pouvoir utiliser la couleur pop. La fonctionnalité serait actuellement déployée pour tous les utilisateurs de Photos.

Google a déclaré à Engadget que la couleur pop continuerait dêtre gratuite pour les photos avec des informations de profondeur, telles que le mode portrait. "Dans le cadre dun déploiement en cours qui a commencé plus tôt cette année, les membres de Google One peuvent appliquer la fonctionnalité à encore plus de photos de personnes, y compris celles sans informations de profondeur", indique-t-il.

Gardez à lesprit quavant cette dernière mise à jour de lapplication, les outils de Google Photos étaient totalement gratuits. Cela marque un changement pour lapplication et signale peut-être de grands changements à venir.

En fait, des fonctionnalités plus payantes pourraient être proposées. Les développeurs de 9to5Google et XDA ont fouillé le code de Google Photos et ont trouvé des éléments qui les ont incités à sabonner à Google One, qui commence à 2 $ par mois . Une chaîne de texte trouvée indiquait que les membres de Google One auraient accès à des "fonctionnalités dédition supplémentaires".

On ne sait pas quelles fonctionnalités Google pourrait placer derrière un paywall Google One.

Écrit par Maggie Tillman.