(Pocket-lint) - Pour entrer dans lesprit dHalloween, Google a ajouté un certain nombre de fonctionnalités "spook-tacular" à ses divers outils de recherche, notamment pour vous permettre de voir des fantômes, des squelettes, des citrouilles étranges et plus encore.

Sur la page daccueil standard de Google, vous pouvez voir un Doodle amusant avec Momo le chat dans une aventure sous-marine . Mais la vraie bonté vient lorsque vous commencez à rechercher des termes liés à Halloween sur votre mobile.

Prenez votre smartphone et ouvrez lapplication Google ou votre navigateur et recherchez Halloween, Jack-o-lantern, squelette humain, chat, chien ou berger allemand et vous verrez de nouveaux résultats qui incluent des versions de réalité augmentée de ces personnages.

À partir de là, vous pouvez cliquer sur le bouton "Afficher en 3D" pour les voir dans un espace 3D, en mouvement, en danse ou en train de se lever pour des méfaits dHalloween. Aux États-Unis, sur certains téléphones, vous aurez la possibilité de «voir dans votre espace» et de cliquer pour laisser un squelette se perdre dans votre maison.

Il y a quelques recherches amusantes à essayer, y compris un chien pirate, un hot-dog, un chat magique et plus encore.

Ces nouvelles animations AR sont de jolis ajouts à la liste croissante dobjets 3D disponibles sur Google. La société ajoute de plus en plus de ces éléments à la recherche, vous permettant de visualiser ce que vous recherchez dans votre espace réel. Ils sont certainement très amusants.

Écrit par Adrian Willings.